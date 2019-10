Fernández: "Vamos a respetar los depósitos en dólares"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que si es electo el domingo su gestión va a "defender" a los acreedores privados de la Argentina frente al avance del Fondo Monetario Internacional que parece estar pidiendo establecer una quita.



Fernández dijo que espera que los mercados estén "tranquilos" el lunes si él es electo presidente en primera vuelta porque su eventual gobierno "no hará correr riesgos" a los acreedores que le prestaron dinero a la Argentina durante la administración de Mauricio Macri.



"Con nosotros no corren riesgos (los acreedores). Estoy hablando de defender a los bonistas frente al avance del Fondo. Entiendo que no debería haber una quita", sostuvo el candidato presidencial del Frente de Todos.



Fernández aclaró que los emisarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) no dialogaron con él últimamente, pero dijo tener información acerca de una supuesta propuesta del organismo multilateral para que la Argentina avance en una reestructuración de su deuda con quita a los privados.



"Lo que parece ser que está planteando, porque con nosotros no lo ha hablado, es que haya una quita sobre los tenedores de bonos privados. Pero esta vez los tenedores privados tienen poca responsabilidad", dijo Fernández.



Según se quejó en declaraciones a radio Futurock, el Fondo Monetario le dio al Gobierno de Macri 56.300 millones de dólares para que le pague a los acreedores privados "pero ese dinero se usó para cualquier cosa menos para cumplir con las obligaciones".



"Entonces el Fondo multiplicó por dos la deuda de ese modo. Y ahora dice: para poder cobrar yo, háganle una quita a los bonistas privados. El FMI fue cómplice. Con los 56.300 millones de dólares pagaron la campaña electoral más cara de la historia porque hicieron lo imposible para que Macri siga siendo presidente", dijo Fernández.



Por otro lado, el candidato presidencial con mayores chances de ganar el domingo (de acuerdo al resultado de las elecciones primarias) le habló a los ahorristas argentinos para pedirles que "estén tranquilos".



"A los argentinos les digo que estén tranquilos porque vamos a cuidar sus ahorros, vamos a respetar sus depósitos en dólares. Que estén tranquilos, que no estén nerviosos. Es más, que estén confiados porque gracias a Dios se van los que armaron todo este desastre", dijo.



Fernández aseguró que una de sus prioridades a partir de diciembre -si es que gana las elecciones- será la de atacar rápidamente el hambre, porque es algo que el país no se puede permitir cuando produce alimentos para 400 millones de personas.



"Tengo una obsesión con el tema del hambre. Nosotros perdemos noción de lo que eso significa. Porque cuando tenemos hambre paramos a comer un sándwich que podemos comprar. Pensemos en gente que todos los días y todo el día pasa esa situación", declaró.



Por esa situación responsabilizó al presidente Macri y también al Fondo Monetario, dado que -sostuvo- el plan que diseñaron y aplicaron en el último año ha causado "estragos" en la economía argentina.