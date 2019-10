Pescadores santafesinos cortan una mano de la Ruta 168 en el ingreso a Santa Fe

Los pescadores, que desde hace dos días acampan frente al Ministerio de Producción en busca de que se declare la Emergencia Pesquera, están cortando la mano de ingreso a la ciudad de Santa Fe en la ruta nacional 168, justo en el acceso al Viaducto Oroño.El corte comenzó a las 9.20 y se registran dificultades en el tránsito en la zona. La mano que va hacia la Costa y Paraná, desde Santa Fe, no está cortada. En el móvil de Aire de Santa Fe, Ignacio Laurenti contó que los pescadores tenían previsto permitir que cada 15 minutos se pueda circular hacia la ciudad. La otra alternativa para ingresar es tomar el Puente Colgante.En Reconquista, Colonia Macia, Tacuarendí y hasta en Entre Ríos, los pesqueros también llevarán a cabo el reclamo interviniendo el tránsito. No anunciaron cuánto tiempo durará la medida. "No podemos precisar el tiempo. Lamentamos la medida y pedimos perdón a la gente, pero hace dos días estamos acá y no recibimos respuesta", comunicaron los pescadores al móvil de"Tenemos esperanzas de que el Ministerio se comunique con nosotros. Ayer también teníamos programado un corte a partir de las 10 y lo suspendimos esperando el llamado de la ministra de Producción Alicia Ciciliani", informaron.