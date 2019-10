Macri encabezó dos marchas: "No vamos a tener miedo nunca más"

En Chaco, el presidente Mauricio Macri encabeza una nueva marcha del ' Sí se puede' acompañado por la primera dama Juliana Awada, y dirigentes locales, cuando faltan diez días para las elecciones del domingo 27.



Rodeado de una multitud, Macri llamó a apoyar a Juntos por el Cambio y lanzó: "No vamos a tener miedo nunca más". "Nos une la decisión de vivir en libertad, que nos respeten, que no nos digan cómo vivir, no queremos más prepotencia sobre cómo vivir", sostuvo en relación al Frente de Todos y al anterior gobierno, de Cristina Kichner.



"Estamos seguros de que estamos dando vuelta la historia del país, es por eso que les pido que votemos por la Argentina, por nuestros sueños y por el orgullo de ser argentinos", agregó.



"Llevemos a nuestros padres, a nuestros abuelos a votar, que sea el acto de votar más masivo desde la vuelta de la democracia", dijo.



Y agregó: "Hemos resuelto muchos problemas, pero también sabemos que nos falta mucho más. Yo soy el primero en saber que desde abril ha sido duro para todos ustedes, la clase media, que ha llevado el mayor peso de este problema", dijo.



"Lo que viene es más alivio, más empleo y crecimiento, porque todo lo que hicieron no fue en vano, valió la pena, hoy estamos mejor parados que hace 4 años", sostuvo. En Reconquista El presidente Mauricio Macri renovó hoy sus críticas a la dirigencia del Frente de Todos al señalar que "como creen equivocadamente que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas" y agregó que "lamentablemente no cambian más, son así".



Durante una nueva marcha del "Sí, se puede" en la ciudad santafesina de Reconquista Macri hizo también un fuerte llamado a sus seguidores a que se sumen a fiscalizar la elección, a "convencer a otros" de sus propuestas y "defender lo que creemos en las redes, sin agresión pero con convicción".



Al comienzo de su discurso, interrumpido varias veces por los cantos de los manifestantes, el Presidente bromeó sobre cómo habían llegado a la marcha y dijo: "¿Dónde están los colectivos? No veo a los colectivos", con lo cual señaló que sus seguidores habían llegado por sus propios medios.



"Estamos acá por nuestro futuro y porque nos unen muchas cosas, nos une querer cuidar nuestra democracia, la honestidad, amar y querer vivir en libertad, nos une querer dejarle un futuro mejor a nuestros chico", afirmó el mandatario.



Y, agregó que "nos une nunca bajar los brazos, creer que se puede estar mejor" tras lo cual pidió "tiempo de hacer hasta lo que parece imposible, juntos".



Además exhortó a sus manifestantes para que toda su energía se transforme en "una votación que exprese el amor que tenemos por nuestro país" y "el orgullo" de ser argentino porque, advirtió, está en juego no sólo una elección, sino "dar vuelta la historia de este país".



Macri volvió a referirse a la actitud que tomó durante el debate presidencial el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, por hacer señalamientos con su dedo y pidió: "que nos respeten, que nadie venga con un dedito a decir lo que tenemos que hacer".



"Que nadie se crea que son los dueños del poder", añadió el mandatario que busca su reelección y advirtió que "como creen equivocadamente que ganaron, ya empezaron a perseguir periodistas".



En ese marco, Macri remarcó que los kirchneristas "lamentablemente no cambian más, son así".



Por otra parte, en una entrevista a radio FM 104.7, de Resistencia (Chaco), a pocas horas del acto que protagonizará en Roque Sáenz Peña, Macri aseguró que el país ha sido "como un alcohólico recurrente con la inflación" al advertir a los argentinos que "no podemos resignarnos a no tener nuestra moneda".



"Lo que no pudimos todavía, lo vamos a poder, pero démonos la oportunidad", sostuvo en la entrevista.



Consultado sobre si hace falta dolarizar la economía, Macri señaló que "no podemos resignarnos a no tener nuestra moneda" y apuntó contra "la incapacidad de tener una moneda sana, a la luz de los que nos pasó entiendo que hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación".



Respecto de la tasa inflacionaria, repasó que "nos sacamos la inflación en la Convertibilidad (1991-2002) y después volvimos. En toda la etapa del kirchnerismo (2003-2015) la inflación fue aumentando y nosotros la empezamos a bajar y con la crisis".



Asimismo, subrayó que "está el déficit que no habíamos podido bajar por falta de consenso y volvimos al mismo lugar".



"Tenemos que trabajar para que la estabilidad macroeconómica sea algo que podamos disfrutar los argentinos", insistió.



Macri resaltó como un propósito de su gestión "bajar el riego país pasada esta incertidumbre política que arrancó ya hace más de un año" y señaló que con ello se podrá "lanzar el proyecto que más va a dinamizar la economía chaqueña, que es el nuevo puente Chaco-Corrientes, que es algo absolutamente necesario".