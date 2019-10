"Los mercados entendieron quién les mintió", afirmó Alberto Fernández

"Para los mercados será un escenario diferente entre el 27 de octubre y el 10 de diciembre porque entendieron como son las cosas y entendieron quién les mintió", enfatizó Alberto Fernández ante la consulta si luego de las elecciones generales sucedería lo mismo que ocurrió luego de las PASO, con devaluación y corrida cambiaria."Después de las PASO no hubo una conmoción social, hubo una conmoción de mercados debido a que el presidente decía que si ganábamos nosotros el caos iba a sobrevenir y después no sabía cómo parar esa mentira", agregó.En tanto, Alberto Fernández reconoció que las encuestas que manejan le están "dando bien" y que está tranquilo de cara al 27 de octubre."Las encuestas nos están dando bien, de todos modos, soy cauto con estas cosas porque las encuestas no siempre aciertan. Prefiero no hablar de ese tema pero, repito, estamos muy tranquilos", puntualizó.