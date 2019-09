Conflicto salarial en Bovril: las partes volverán a reunirse este martes

Según detalló el secretario General de ATE, Oscar Muntes, el encuentro se llevará a cabo este martes desde las 10 en sede municipal

Si bien en la última reunión que se llevó a cabo el 16 de septiembre en la Secretaría de Trabajo de la Provincia funcionarios del Ejecutivo municipal se comprometieron a pagar los salarios atrasados en el transcurso de una semana, la totalidad de trabajadores del Municipio de Bovril aún no percibió su sueldo.



Por ello, las partes volverán a reunirse este martes para intentar destrabar el conflicto que por estas horas comprende medidas de fuerza con retención de servicios.



Al respecto, Muntes explicó a APF que la Municipalidad de Bovril está atravesando un problema financiero estructural, por lo que el pago de sueldos está condicionado por la llegada de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): "Es una situación muy complicada, porque cuando no le llegan no pueden pagar", dijo oportunamente.



"El intendente (Alfredo Blochinger) no tiene la voluntad de poner sobre la mesa la realidad por la que está atravesando el Municipio, por lo que no creemos que la realidad vaya a cambiar de un día para otro. Ante ATE ha firmado una cantidad infinita de actas comprometiéndose a regularizar la situación y ha incumplido todas. Es un prometedor serial", fustigó.



Muntes denunció que la comisión que se había creado para hacer el seguimiento del pago de los salarios a los trabajadores "prácticamente no funciona", por lo que toda la información con la que cuenta el gremio "es extraoficial". (APF)