Varisco, antes de juicio: "Estoy contento de poder decir mi verdad"

El jueves próximo comenzará el juicio a Sergio Varisco y otros 33 acusados por venta de drogas y por financiamiento de la organización. El intendente, en reiteradas oportunidades, se ha defendido diciendo: "Nunca tuve contacto con ese submundo".



Al ser consultado por la prensa, este martes, Varisco puso de manifiesto que "a la mayoría de los cargos me los han sacado, así que estoy a la espera del momento. Seguramente este jueves será la presentación".



"Nada me impide continuar al frente del municipio hasta el 10 de diciembre. Pero estoy muy tranquilo porque no hay nada, no hay ninguna prueba, estoy tranquilo porque se va a terminar esta diatriba que se armó en mi contra, en un momento muy electoral del país, de la provincia y de la ciudad. No existe ningún testimonio que me vincule en nada. Estoy contento de poder decir mi verdad".



Además, y ante la repregunta sobre esta "diatriba que se armó en mi contra" según dijo, contestó: "A las teorías conspirativas no las declaro, de última son especulaciones de alguna gente". Sí reconoció que sus abogados "han realizado presentaciones sobre algunas cuestiones que han replicado en Buenos Aires".



En la causa que comienza este jueves, va a ser defendido por "los abogados de Paraná". Dijo que Cuneo Libarona "no va a estar". Veto a los topes del boleto obrero para el transporte urbano El intendente vetó la ordenanza sancionada por el HCD el pasado 15 de agosto, la que fijaba nuevos topes para acceder al Boleto Obrero.

"En un país en crisis que estalló con el dólar, hubiese sido demagógico de mi parte llevarlo adelante. Las empresas están en crisis, así se han declarado y no hubiesen soportado lo que significa esto. En su momento subsidiamos, pero esta parte no la podemos subsidiar", manifestó el intendente.



De la misma manera indicó: "En transporte pasamos en tener todos los subsidios que era una barbaridad, sobre todo en Ciudad y provincia de Buenos Aires, a tener muy poco. El municipio hace todos los aportes. Los únicos dineros frescos que vinieron son los cinco millones de pesos que yo conseguí, todo lo demás fueron adelantos".



Para Varisco, "no se trata de paliar mes a mes la situación de la empresa, sino de dar una solución definitiva en todo el país. No solo sucedió esto en Paraná sino también en otros lugares de la provincia, y además en otras provincias del país".



Al ser consultado sobre si la empresa ERSA seguirá en la ciudad, dijo que "sí, salvo que haya alguna falta grande que imponga la caducidad de la concesión".



Expresó que a la situación del transporte urbano "lo hemos planteado en la Secretaría de Transporte de la Nación y queremos una solución para todo el país, no sólo para Paraná". Elonce.com.