Sileoni en Paraná: "La sociedad está pidiendo otro camino"

El ex ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, llegó a Paraná este viernes. Fue convocado por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.En diálogo con, explicó que "no son tiempos de conferencia, sino de charla, de debatir ideas. La sociedad argentina se ha dado una oportunidad muy interesante, o por lo menos así lo vemos muchos a partir del 11 de agosto. Lo dice la ex presidenta cada vez que puede y creo que es un pensamiento estratégico qué sociedad queremos"."Podemos hacer una traducción a lo educativo, qué escuela queremos, qué sistema educativo queremos. Es un tiempo de ideas, de propuestas, de atesorar lo mejor de ese pasado y no quedarse allí. Hay mucho por hacer, por intentar. Hay un acuerdo nacional, un contrato de responsabilidad ciudadana que hay que llevarlo al plano educativo con las agrupaciones gremiales, a las familias, con nuestros compañeros docentes", agregó.Asimismo, dijo que "esta actividad es una etapa de aprendizaje porque uno aporta pero los compañeros opinan, construyen y transmiten necesidades y visiones que hay que escuchar. Hay una responsabilidad de escuchar a una sociedad que está pidiendo otro camino, la unidad y Entre Ríos es ejemplo de unidad".Claudia Vallori, expresó que "para nosotros es un gusto que nos esté acompañando acá. Hemos compartido los últimos años de gestión y estamos orgullosos de lo que se ha hecho en educación hasta el 2015. En estos tiempos difíciles vemos el deterioro que está sufriendo la educación y el estado general del país"."En este recinto tan especial venimos a escuchar, a debatir y a pensar entre todos para qué volver en educación para la nación. Ese fue el tema de la charla", comentó.