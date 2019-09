El Ventilador: Algunas opiniones sobre la Ley de Emergencia Alimentaria

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Las protestas con movilizaciones de diferentes sectores sociales comenzaron a multiplicarse en todo el país y con epicentro fuerte en Capital Federal, donde hay acampes en plena avenida 9 de Julio. Fue así que el Presidente Macri dio luz verde a la bancada oficialista para dar quórum hoy en el Congreso y debatir la propuesta.Pero... ¿de qué se trata exactamente una ley de Emergencia Alimentaria? ¿Cuál es su diferencia con la ley de Emergencia Social que el macrismo sostiene que se encuentra en vigencia?-"Espero que la gente no vote más a Cambiemos, un gobierno que no sabe lo que es un país obrero".-"Nunca pensamos que estos gobiernos nacional y municipal de Paraná hayan sido un fracaso desastroso, decadente de 3 años y 9 meses en los que se hundió el país para varios años. Quedará en la historia de la Argentina".-"¿Por qué no muestran la comilona que se mandan para recibir a Fernández en el Norte? Este, y lo digo siendo Peronista, es un plan para voltear a Macri. Ahí no hay piquetes, etcétera. El único país que permite insultar a un presidente. Es de vergüenza y el periodismo es tan golpista como los piqueteros. Veo gente hablando de política que no saben dónde están parados. Peleen por un país a futuro, ya pudren con el pasado. Tienen hijos, peleen para que ellos tengan un futuro digno. Hay cada chanta hablando de economía y no saben nada, no tienen proyectos, son pura crítica. Soy un ciudadano que quiere una Argentina de pie y gobernada por honorables, no por enjuiciados, ladrones, sindicalistas, senadores y diputados".-"¿Por qué no hablan también de los 20 millones que costó el asado de Alberto con todos los sindicalistas? Para algunas cosas hay hambre y para otras no, así son los peronistas".-"Escuche al señor al principio del programa que dijo que si el oficialismo perdía por dos o tres puntos no se hacia la emergencia alimentaria. ¿Entonces si perdía por dos o tres puntos "Cambiemos" no iba a haber más gente con hambre? Muy pobre el razonamiento".-"Desde que tengo conciencia existen los comedores y merenderos en las escuelas. Tengo 60 años e iba a una escuela bastante necesitada, pero los chicos tenían su copa de leche. No creo que sea por un partido, sino por las personas que están dirigiendo el país. Me duele porque es un pueblo muy rico en alimentos, que se puede abastecer con lo que produce".-"Opino que ningún partido político se va a preocupar por el pueblo. Hoy escuché al señor Varisco que está mejor que nunca el municipio, cuando los empleados tienen el sueldo más bajo de todas las provincias ¿y quién hace algo por los empleados? Todos son iguales".-"¿De dónde surge el concepto que la república es el campo? ¿Y el resto de la patria no formamos parte de ella?".-"No se olviden que tuvimos muchos, pero muchos años de gobiernos peronistas, donde no hubo inversiones en infraestructura y caminos. Y otra cosa, tantos años de gobiernos peronistas ¿no lograron pobreza cero?".-"Que raro que a días de las elecciones generales aparecen indigentes, merenderos en estado de alerta. Seguro van a abrir estadios para albergar gente que por cómo se visten no son indigentes ni por decretos. Ahí veo a una dirigente de la CCC. Apareció ahora ¿antes donde estaba? Conozco gente que no tenía nada y ahora andan en autos que ni yo, que fui Gerente de Banco, lo tengo. Ahí está la plata que reclaman. Nos toman por giles. Son caras duras".-"La señora Gallinger tiene razón y dignidad. Fabio Schneider les canto el ABC de la vida".-"Puedo decir lamentablemente que en este gobierno he visto familias buscando y comiendo lo que encuentran en la basura. Antes no lo veía".-"Con la panza llena cualquiera habla".-"No se consigue trabajo en la construcción, no se consigue trabajo en el servicio doméstico. No se consigue trabajo en este momento. Por más que uno tenga estudios, no se consigue nada. ¿Ustedes no caminan por el centro y ven a las criaturas tiradas de cabeza en los contenedores para buscar de comer?".-"Perdón mi ignorancia, me parece que hay mucha más desocupación que puestos de trabajo. Y pregúntenle a la señora cuánto pagan por servicio. Limosnean a los trabajadores".-"Esos que hablan nunca trabajaron y hablan de cultura del trabajo. Curran y más aún cerca de las elecciones. Estos chantas no convencen. Quieren beneficios para ellos".-"Tiene mucha razón Mariela, no quieren trabajar ni cumplir horario y es verdad que en 3 meses quieren tener todo lo que a uno le costó una vida. Trabajo en una escuela y viven faltando y aparte la tarjeta Sidecreer si actualiza los montos".-"Siempre digo que la Argentina es un país generoso. Nadie quiere trabajar, viven de arriba, les gusta que los mantengan. Así jamás va a salir adelante este país".-"Soy del barrio Antártida y cobro un plan complementario. Trabajamos un grupo de mujeres haciendo huertas, panificación, costura y albañilería".-"Quería preguntarle a la señora Silvia García en qué está ayudando ella o sus compañeros en el barrio donde vive".-"Sra. García, de los planes sociales no les alcanza 7500 pesos, pero tienen celulares de 10 mil. No entiendo".-"Que el señor Fabio deje el odio de lado a los más humildes y vea la realidad".-"Lo peor fue darles planes, asignaciones por hijo? Se nos ríen en la cara a los que trabajamos, es así. Les guste o no es así, porque ahora no quieren trabajar, no quieren. Por eso tienen tiempo de cortar calles y pedir, pedir".-"Si Macri debe muchísimo dinero del correo y en aquel momento el dólar estaba 1 a 1, debe más o menos lo que le pidió al fondo".-"Con respecto a los planeros, en la época que el kirchnerismo le daba herramientas para trabajar, al otro día las estaban vendiendo en las obras o en los barrios por nada. Una vergüenza la falta de cultura de trabajo".-"¿Por qué les pagamos a los presos 14 mil pesos? Después del daño que hacen y le dan a las familias. Y que les den de comer a sus hijos en su casa y no merenderos".-"El gobierno de la provincia entrega a comedores 27 pesos por día, por niño ¿Qué piensan de eso Kohan y Abero? ¿Están de acuerdo?"-"Yo no tengo terreno y tengo huerta en el techo. Acá no hay hambre. Está llena de palomas la ciudad, no hay un remendado como cuando yo era chico. Hay que trabajar".-"Que razón lo que dicen. Laburen, donen semillas, palas, asadas, rastrillos, etcétera, como hicimos todos. Soy de la tercera edad, tengo huerta, flores y etcétera".-"Castrogiovanni es uno de los que les sacaba plata a la gente que cobraba un plan ¿qué hace ahí hablando de pobreza?".-"El señor productor habla desde la abundancia en todo sentido. Desde la necesidad y el hambre no creo que opine lo mismo".-"Por qué no revisten de los planes por 6 o 12 meses para que el gobierno le recuperen fábricas y puesto de trabajo para ellos y así no sólo van a tener trabajo genuino, sino también dignidad".-"En nuestra experiencia, con 51 y 53 años de edad hace un montón que no tenemos oportunidad ninguna de trabajo y de nada vale nuestra experiencia laboral. Y en mi jardín junto a las rosas tengo tomate, acelga, zapallitos, y demás".-"Estoy cansada de escuchar que el Estado les dé. Tiene razón el señor, con una pala y un rastrillo podés tener una huerta. La ciudad debe tener la cultura del trabajo también".-"Creo que lo que hicieron con Fernández en el norte es una burla para la gente. ¿Y así quieren gobernar el país?".-"Ese señor del campo está sobrando y menospreciando al muchacho del merendero. Le pregunta con intencionalidad para descalificar. Solo los del campo saben trabajar. Intervengan porque se nota la descalificación".-"Volvió la Argentina a vivir la política neoliberal que prácticamente genera que los ricos sean más ricos y que los pobres se vuelvan mucho más pobres. En cuanto a los políticos, quisiera renovación, porque siempre son los mismos nombres".-"Decile a Schneider que si recorre los negocios de Crespo verá la crisis y como se despide gente. Para que haya trabajo tiene que haber mercado interno".-"Pregúntenle a esa mujer y al chico de la CTEP por qué cobran 500 pesos a los de los planes y porqué le venden la mercadería de la gente a los chinos. Hay denuncias penales por CTEP y Evita. Ellos dos saben por qué están metidos".-"Entre Ríos no se ha desarrollado en mejoras para los pobres".-"En Colonia Avellaneda hay familias comiendo de la basura".-"Creo que en Argentina hay mucha vagancia. Mi papá con 80 años sigue trabajando, ya jubilado se hizo una huerta en el patio de su casa y cría pollos. Sacó las ideas por internet. Yo creo que cualquier persona que quiera trabajar se tiene que dar maña para empezar en algo y después poder pedir ayuda al gobierno para seguir avanzando. Hay mucha vagancia en Argentina".-"La cultura del trabajo empieza con una escuela digna. Obligatoria y digna. Ahí se forma esta cultura del trabajo".-"Me gustaría aportar que muchos compañeros de los barrios donde se trabaja tienen huertas y se piden proyectos de huertas para poder sustentarlas (lamentablemente tardan meses y meses en ser aprobadas y pasar presupuesto) ya que nos ayuda con los comedores que funcionan en las mismas. No todos los que reciben planes son vagos, hay mucho interés y ganas de trabajar y ayudar a la gente en este momento donde el país la está pasando mal".-"Opino que se perdió la cultura del trabajo. Responsabilizan al gobierno para justificarse de que son unos haraganes. Mi marido estudió gratis refrigeración, electricidad domiciliaria y soldador en un centro comunitario de San Benito. A la mañana tiene su trabajo de carnicero y a la tarde se dedica a lo que estudió en el centro comunitario que es gratis".-"Por favor, con todo respeto al panel y los invitados. En casi todos los aspectos y cuestiones sobre los temas que se están tratando en el día de hoy. Sería bueno que no se generalice. No todos son vagos como dicen. Muchos quieren trabajar aprender y vivir mejor y no tienen oportunidades. Gracias a Dios tengo mi trabajo. Pero he querido hacer otra cosa más para mejorar y lamentablemente no hay trabajo y en algunos casos sueldos de miseria".-"En mi humilde opinión no puedo creer que digan que se ve pobreza en 4 años cuando siempre lo hubo. En cuyo caso se deberían bajar los planes sociales y darle más una ayuda y educación para una salida laboral, pero como hemos visto generalmente se dice que luchan por el pobre y el resto de los siguientes años ni los registran. La pobreza no viene de ahora, sino desde hace mucho, donde no hubo mantenimiento en este país en muchas cosas subsidiadas mientras al campo lo ejecutaban con impuestos y retenciones para mantener planes, no para organizar una cultura del trabajo".-"El señor que está en representación del campo tiene mucha razón. Les tirás una pala y empiezan los problemas, pero el cigarrillo y los celulares no se les caen de la mano. Me da bronca que haya tanta gente prendida que se quiere aprovechar de la situación. Sí, la estamos pasando difícil, pero hay que ponerle el lomo a la situación y no esperar siempre que el Estado le dé siempre la solución. Falta mucho enseñar la cultura de trabajo, apoyo la postura del productor Fabio".-"Quiero felicitar a los chicos del merendero "Por una sonrisa" de Bajada grande y darles las gracias por todo lo que hacen por nuestros hijos".-"La concentración de la riqueza en estos cuatro años fue fabulosa, totalmente programada por el gobierno nacional, consecuencia: hambre para las mayorías".-"Los pobres se reprodujeron a dos manos, hay que castrarlos y en cinco años cae la pobreza y la delincuencia".-"Tendrían que volver las ferias donde los productores venden sin intermediarios. De este modo todos mejoraríamos nuestro salario".-"La vida no se arregla solamente con plantar verduras y poder comer algo".-"Pregúntenle al productor de Crespo cuántos empleados en blanco tiene".-"Changas hay, la gente tiene miedo de que le roben. Y los planes han matado la dignidad de las personas".-"Somos un grupo de vecinos militantes que desde hace un tiempo, motivados por las ganas de progresar, conformamos la cooperativa gastronómica "Del Paraná" y estamos de acuerdo en que los trabajadores de la economía popular tengan acceso a permanente capacitación laboral para lograr una seguridad económica y estabilidad de la misma. Felicitaciones a CTEP, CCC y Barrios de Pie, que mantienen la lucha permanente porque así sea, saludos".-"Es verdad, no hay trabajo, lo que hay son planes y quieren más planes. La gente no quiere trabajar, pobreza hubo siempre. Desde el año treinta".-"Yo gracias al plan "Ellas hacen" terminé mis estudios y también trabajo en panadería. No somos haraganes, digna de tener ese plan. Tengo tres hijos y gracias a ese plan sobrevivo junto a ellos".-"Hace cinco años que estoy estudiando y no consigo trabajo. Trabajé en el ferrocarril cuando era más joven, ahora trabajo de changas con el oficio que estudié, pero hay poco trabajo".-"Yo hace un año vine a vivir a Paraná y desde entonces estoy buscando trabajo. No conseguí nada todavía, ganas de trabajar, seriedad y responsabilidad me sobran. ¿Ustedes me pueden dar una mano?".-"Los que cortaron calle Ramírez se nota que hambre no tenían. Y seguramente lo hacen para desestabilizar el gobierno".-"Impresentable Barrios de Pie. Vayan un día al campo a trabajar para que vean lo que es el trabajo, no saben el significado del esfuerzo. Trabajo nunca hicieron".-"Mi papá era ex ferroviario y él nunca nos dejó faltar nada. Vendía huevos, iba al campo y compraba leche para vender en San Agustín y Zona de Bajada. La gente está mal acostumbrada a que le den todo de arriba. Mi mamá hacía huertas y pan casero y vendía en el hospital. Estoy orgullosa de los valores que nos enseñaron. No había planes y sacaron a 7 hijos adelante. La gente está mal acostumbrada".-"Hay mucha gente con ganas de trabajar en la calle, ya no hay ni una changa. Yo sé herrería y tengo las herramientas para trabajar, sé de panadería y no puedo conseguir algún recurso para comprar las herramientas de campo. Muchos años trabajé de tractorista y hace unos días atrás fui al campo a buscar trabajo y no hay nada, ni de tractorista. He tirado currículos por todos lados y nadie te llama. Cada día hay más pobreza, pero no es solamente porque uno no busca o no quiere. Ahora no hay nada".-"No podés, son impresentables ¿o sea que a un ser humano por ser extranjero lo tratan como animal?".-"Voy a la quesería y me atiende un venezolano. Voy al taller de GNC y me atienden peruanos. Levanto un chico haciendo dedo en Ramírez y es venezolano que trabaja allá. Algo pasa".-"Es una vergüenza las de excusas que ponen para trabajar. Hoy si querés trabajar, trabajo hay. Lo que no hay son responsabilidad y voluntad".