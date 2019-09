El Ventilador: emergencia y debate, los reclamos se recalientan

La declaración de la Emergencia Alimentaria

Bono para privados

"Hoy no hay responsabilidad, quieren todo fácil, no quieren laburar"

Fabio Schneider es productor agrario

"En estos momentos estamos en estado de alerta como merendero"

Pedro Benítez integra el Merendero "Por una sonrisa" de Bajada Grande

"Cuesta mucho conseguir gente que quiera trabajar con responsabilidad"

Mariela Gallinger, del Centro Comercial Crespo. Integrante Federación Económica y Federación Agraria

"Muchas familias volvieron a revolver la basura buscando comida"

Silvia García, Dirigente social Corriente Clasista y Combativa

"Se incrementó la cantidad de gente que va a merenderos y comedores"

Leandro Castrogiovanni, CETP Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular

"Los chicos que venían a tomar un vaso en la copa de leche, ahora están viniendo a tomar tres"

Julián Jarupkin, de Barrios de Pie

La opinión de los panelistas

y con epicentro fuerte en Capital Federal, donde hay acampes en plena avenida 9 de Julio.Cuando estos reclamos comenzaron, el Gobierno Nacional sostuvo que ya existe una ley en este sentido, vigente desde 2016... Y la polémica no tardó en instalarse con versiones y acusaciones cruzadas.n. Fue así que el Presidente Macri dio luz verde a la bancada oficialista para dar quórum hoy en el Congreso y debatir la propuesta.Pero... ¿de qué se trata exactamente una ley de Emergencia Alimentaria? ¿Cuál es su diferencia con la ley de Emergencia Social que el macrismo sostiene que se encuentra en vigencia?Y ante la escalada de tensión en los reclamos, con manifestaciones dentro de algunos centros comerciales y hasta denuncias de ruralistas por silobolsas destruidos, Alberto Fernández llamó a la calma.Los finales de año nunca fueron un momento económico y social muy fácil en la Argentina. La aprobación del presupuesto, la discusión por paritarias y el número final de inflación, son algunos de los puntos más calientes.Y si a esto le agregamos una elección presidencial y traspaso de mando en diciembre, la cosa se complejiza un poco más.Se trata de un bono de 5 mil pesos, pero esta vez apunta a los empleados de empresas privadas.Pero, de inmediato, los empresarios agrupados en la Unión Industrial y otras cámaras como CAME, rechazaron la medida.Dicen que no fueron consultados al respecto y que no existe posibilidad alguna de afrontar este pago.Aseguran que la situación para el sector es "crítica" y que las más complicadas son las Pymes.Se sabe que el contexto para el comercio y los empresarios viene siendo duro, con caída en las ventas y más de 160 mil puestos de trabajo menos en lo que va del año.Ahora bien... ¿cómo puede compensarse al empleado privado las pérdidas que viene sufriendo por inflación y devaluación?Teniendo en cuenta la imposibilidad que plantean los empresarios.... "Hay chicas políticas continuamente, largan un rumor, después lo enfrían, ven cómo reacciona la sociedad. Están mostrando las uñas.", expresó.Y puso como metáfora para explicar sus dichos: "Traigo un zorro al gallinero y le digo a las señoras gallinas 'hoy el zorro va a dormir con ustedes y el zorro promete no comer a ninguna'. Las gallinas no le van a creer. Lo mismo nos pasa a nosotros, nos cuesta mucho creerles. Es muy reciente lo de 2008, nos encerraron a todos en una bolsa".porque desde ese momento todos quedamos endeudados en dólares", expresó.De la misma manera dijo que "luego de las PASO, con el despiole que armaron el dólar se disparó y automáticamente me aumentó el alimento balanceado, pero a la leche la sigo vendiendo igual. El margen mío es cada vez más chico".Respecto de lo que mantiene el productor guardado en silos bolsa, manifestó: "Qué problema hay si lo guarda, si la producción es genuina, es de él, está pagando en blanco, abonando todos los impuestos, puede hacer como hace cualquiera, hacer una reserva de dinero. El productor guarda en silo bolsa porque lo tiene en su casa. ¿Hoy dejan las reservas en los bancos? No lo hacen, por eso armaron la corrida, porque no tienen confianza porque está muy reciente lo del corralito".Todos saben lo que es el rigor del trabajo. Hoy se fomenta que sin sacrificio se pueden lograr las cosas y no es así".Puso como ejemplo el caso del método que usaba un conocido suyo para elegir personal.. Hoy no hay responsabilidad, quieren todo fácil, no quieren laburar. No hay nada fácil en la vida, todo lo que se hace es sacrificio"."La realidad del país es durísima, no se puede negar. Cuando vengo a Paraná, desde la zona de Oro Verde, y veo muchos barrios marginales donde la gente la está pasando mal. Veo tapada en yuyos las vías, la gente lo tiene delante de la cara y no lo ve. En la Argentina la tierra es tan fértil que en cualquier lado crece algo. Hay desocupados, la mayoría son 'planeros' y no son capaces de hacer una huerta propia. Usted va al campo y ve que todos tienen su propia huerta. Con eso uno puede economizar", afirmó.En el mismo sentido opinó:"Los argentinos deberíamos tener vergüenza, tendríamos que pedir perdón al mundo por decir que hay pobreza en Argentina. Son las macroeconomías las que nos han llevado a que haya gente que no tenga parta comer", opinó.Asimismo dijo que "eTengo una escuela rural en mi zona, no puedo ofrecerle leche de mi tambo a un precio más bajo, porque lo tengo prohibido por la ley. Dicen que puede tener mastitis, aftosa, una serie de barbaridades argumentan. Los controles hoy en la leche, son terribles. Yo me alimento con esa leche, pero no puedo vendérsela a un comedor escolar".Los días de lluvia tratamos de salir con la merienda lista a las casas", contó. Hace dos años que funcionan.A los merenderos que estamos nos desbordan", resaltó.Asimismo puntualizó: "El trabajo en los barrios es complejo. Nos arreglamos con lo que podemos, no tenemos herramientas. A veces las máquinas para cortar pasto nos la presta un vecino"., indicó que "nosotros hecho convocatorias pero no para el gobierno, sino a la República".", dijo.Asimismo, expresó que "No se deja de comer pero se elige. En los últimos años me pregunto cómo mucha gente no consiguió un trabajo para salir de esto o si ya se hizo costumbre".", remarcó."Siempre es bueno tener un extra pero la mayor dificultad es que. Es una industria de juicios que elaboran los abogados y eso te limita. A veces uno necesita otra persona porque no puede trabajar de lunes a lunes", comentó., manifestó que ""."Se levantan temprano y van a buscar su copa de leche al merendero. Los comedores escolares no dan abasto. Es necesaria la Emergencia. También tenemos la Emergencia Social que las organizaciones sociales la pedimos en 2016 y que el mismo Macri dijo que iba a vetar", comentó.La desocupación ha crecido y hace tres meses atrás. Los jóvenes que terminan la secundaria no encuentran trabajo", indicó.Asimismo, dijo que "la gente que cobra planes hace desmalezamiento, destapa cloacas y limpia las calles, cuando son actividades que debería hacer el estado pero no llega a muchos barrios."., no todo fideos o carbohidratos. Se necesita que lo que coman los chicos sea nutritivo", resaltó., indicó que ""."No solo se trata de tener buena predisposición para hacer cosas. Hay mucho terreno y tierra fértil pero se necesitan herramientas", consideró.Asimismo, expresó que ""."Hay mucha gente que prefiere aprender en internet cómo arreglar o hacer tal cosa porque no le da el sueldo para pagarle a otra persona", finalizó., aseveró: "Al proyecto de emergencia alimentaria lo llevamos al Congreso, se encajonó durante dos años y medio. A esto hay que destacarlo porque aparece ahora en un estado de urgencia alimentaria. Nuestros compañeros de Barrios de Pie, están acampando desde hace más de 24 horas y van a estar hasta mañana."."La situación con las partidas alimentarias, que es una de las cuestiones que estamos reclamando, ha quedado casi caduca. Se ha bajado la cantidad y calidad de alimento que se da. Incluso llegan pasados del vencimiento, con gorgojos las lentejas. Hay muchos problemas en la entrega y la logística que no tendría que haber", relató.Además mencionó: ""."No hay entrega de herramientas, no hay acompañamiento a las cooperativas que hemos creado, todo esto es lo que pedimos en un paquete", puso relevancia.Al mismo tiempo dijo que "proponen que la emergencia social se cumplimente con la emergencia alimentaria. Porque con una asignación universal de mil pesos en septiembre es una risa. Tenés que pasar un cambio de gobierno y el verano sin las escuelas funcionando."., dijo que "hay esferas que están en otras atmósfera, como la Justicia. En medio de la crisis que vive el país piden 40% de aumento cuando cobran un sueldo de 150 pesos por mes"., señaló que "lo que falta es una economía en movimiento, donde trabaja la clase media, las fábricas, dan empleo los empleados. Hoy desapareció la changa y no hay círculo. Una de cada tres personas en Argentina padecen inseguridad alimentaria moderada o grave"., señaló que "en la ciudad la cultura del trabajo es otra, tenemos otra visión. Es una cuestión filosófica, las sociedades se han desarrollado de otra manera"., dijo que "celebro que se haya llegado al consenso pero se da por la situación política, de un oficialismo que está a capa caído. Si las diferencias en las PASO hubiesen sido de dos o tres puntos no sé si hubiera consenso".definió: "Este es un tema sensible y doloroso. Por ejemplo, nunca los fines de año fueron tranquilos en nuestro país, con una crisis como esta, menos y aún es peor teniendo en cuenta que estamos en época de elecciones presidenciales".destacó el "consenso en la medida que se votó este jueves en Diputados. Votaron todas las fuerzas políticas, 222 votos a favor. Hubo una abstención de una dirigente de Izquierda que planteó objeciones respecto de la iniciativa. Me parece que más allá del contexto electoral, lo que sucedió este jueves marca una prioridad de la agenda de la dirigencia política que es relevante".expresó: "Hay declaraciones de ciertos peronistas que dicen una cosa, después vienen otros que dice otra cosa. Según las encuestas, parece que va a ganar Alberto Fernández, pero es todo muy confuso. No se sabe qué va a hacer porque incluso sus declaraciones para atrás fueron distintas a las que hoy tiene".