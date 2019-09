El Ventilador: Algunas opiniones sobre la campaña electoral presidencial

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a la cuestión, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Las proyecciones y especulaciones en torno a las intenciones de voto vuelven a ocupar un lugar protagónico. Pero... ¿tienen hoy el mismo peso luego de las fallidas mediciones en las PASO?¿Existen otros sistemas y parámetros de medición que serán puestos en marcha en este momento clave? ¿O deberán regirse por las mismas metodologías que vienen usando hasta ahora y que resultan tan criticadas?¿Hay indicadores más alarmantes que los actuales que recién se darán a conocer luego de las elecciones? ¿A qué se refieren quienes afirman que "lo peor de la crisis aún no pasó"?"Es verdad que la plata no alcanza porque sube todo y los sueldos no, pero seamos conscientes: a la gente que se moviliza le dan una pala o una escoba y te la dejan tirada. Querida Argentina, tan generosa es".-"Me pregunto ¿a alguien le interesa el tema de las encuestas? Pienso que únicamente a los que cobran por hacerlas. A los ciudadanos, no".-"Quisiera saber qué opinan sobre quien va a tener ventaja en el debate presidencial. Además quisiera conocer qué opinan sobre el rulo financiero ¿Las consultoras se ven afectadas por la crisis?".-"No sé por qué hablan de otra provincia, que ni nos interesa. Y Massa iba a meter presos a los K, y ahora patea juntos a ellos, son más falsos".-"Macri quiere volver a su vida anterior. Quiere seguir descansando".-"Eso que plantean no es nuevo, hace décadas qué pasa lo mismo. Son los mismos de siempre, ¿por qué, por ejemplo, no tratan de verdad los sueldos de los dirigentes? Ahí está el gran problema".-"Con los militares esto no pasaba".-"Los K dicen que ellos pueden arreglar esto, si cuando estuvieron no lo hicieron".-"A los que tienen miedo, que se pongan en la fila y se encaminen a Ezeiza. Se afanaron un FMI y ahora tienen miedo".-"Todavía no puedo creer que un presidente como Macri no dé un paso al costado aunque sea por respeto a todos los argentinos".-"Le pregunto a mi intendente ¿Cómo puede ser que diga que no hay un peso en el municipio? ¿Dónde están los 600 millones que él dijo que había de superávit? Lo dijo a los noticieros en la campaña".-"¿Por qué no se fijan en los celulares que tienen los padres de los que tienen hambre (planeros)?".-"En el '89 y el 2001 los saqueos fueron una herramienta del peronismo para derrocar a dos gobiernos radicales. Esta vez, Fernández no quiere saqueos porque tiene que ganar las elecciones y no quiere lío. La ciudadanía ya sabe quiénes fueron los saqueadores".-"Volvió la Argentina a vivir la política neoliberal que prácticamente genera que los ricos sean más ricos y que los pobres se vuelvan mucho más pobres. En cuanto a los políticos, quisiera renovación ¿por qué siempre los mismos nombres?".-"Como dijo Pepe Mujica, a la Argentina le va hacer falta un mago para el próximo gobierno".-"¿Dónde se ha visto gente en las calle vendiendo, haciendo trueque? Pobreza total. Los jóvenes que han terminado sus estudios están sin trabajo ¿dónde se ha visto gente que va a comedores donde ayudan a dar un plato de comida? ¿Se piensa este gobierno actual volver a estar gobernando? Sáquense las vendas, que no vuelvan más. Son gobernantes para los que son de etiqueta y tienen su cero kilómetro. Hay que dar una mano al que más necesita. Humildad, honestidad, valentía y prosperidad es lo que necesita el pueblo argentino para todos. Luchemos por los más necesitados".-"La Cámpora y Grabois son el cajón de Herminio Iglesia".