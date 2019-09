El Ventilador: rumbo al 27 de octubre, encuestas, debate y transición

Herencia

El margen de error es una variable con la que trabajan todas las consultoras en el mundo. Pero dla gran mayoría de ellas.Tanto fue así, que no sólo el oficialismo no contaba con el resultado adverso, sino que ni la propia oposición tenía en sus proyecciones el porcentaje obtenido.Y si bien la opinión que importa es la del voto en las urnas, las encuestas son una brújula que guía a los políticos para conocer el grado de apoyo o aprobación a las diferentes medidas y a la imagen de los distintos candidatos.Ahora bien...¿Existen otros sistemas y parámetros de medición que serán puestos en marcha en este momento clave? ¿O deberán regirse por las mismas metodologías que vienen usando hasta ahora y que resultan tan criticadas?Luego del error generalizado que la gran mayoría de ellas cometió en sus estadísticas,El "estado del Estado" fue un informe que el macrismo realizó sobre la situación general de los organismos y cuentas públicas, al momento de asumir el poder en 2015.Se distribuyó y se hizo público su acceso a cualquier argentino, pero no se optó por su difusión insistente ni detallada. Sí, en cambio, la "pesada herencia" se convirtió en el término que el oficialismo decidió usar con énfasis durante estos 4 años, para definir la situación general del país recibido.Si echar culpas o no al gobierno anterior, se sabe que es uno de los dilemas de los políticos a la hora de asumir. Es decir, el delgado límite entre informar el estado de situación y ofrecer las soluciones al mismo tempo.Pero actualmente la economía, la desocupación y la inflación son algunos de los aspectos más críticos que cualquier candidato deberá enfrentar a la hora de asumir, incluso el propio Macri.Cada vez son más los analistas y especialistas que afirman que una buena parte del electorado nacional define su voto en los 15 días previos a las elecciones. Y otros tanto, directamente, durante la semana anterior a votar.Teniendo en cuenta estos análisis y estudios estadísticos, es que en los últimos tiempos puede observarse que el grueso de la campaña con spots, discursos, actos y acciones en redes, se concentra en esos pocos días.En este marco, desde que el debate presidencial es Ley, se convirtió en un factor más de esos que pueden determinar un rumbo o una definición.El todavía recordado debate entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, es para muchos un ejemplo de eso. Escasas eran las expectativas sobre un orador poco experimentado como el actual Presidente. Y, aun así, para muchos ese debate fue influyente en los resultados negativos que obtuvo el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires.Pero...Si bien contará con todos los candidatos a Presidente actuales,Cada palabra y cada gesto será materia de crítica y análisis.¿Qué y cuánto puede definir en la intención de votos este debate presidencial?señaló que "Alberto Fernández fue atendido por el Jefe de España. Es importante que haya sido en ese paísporque me parece que es como la aceptación de España a las políticas de recuperación de soberanía de un montón de cosas que se habían ido, como el petróleo y aerolíneas.".", comentó.Asimismo, dijo que "me da la sensación de que"."Hay mucho interés de la gente por saber quién va a pagar algo. Si los subsidios se terminaron a los servicios los empieza a pagar la gente con tarifas privativas.. Antes ponía el 70% y ahora menos del 20% y las situaciones no eran las mismas, ahora es mucho peor", señaló.. La diferencia entre el debate del 2015 y éste tiene diferencias. En aquel momento se veía un Macri ganador, el que tenía que dar explicaciones en ese momento era Scioli. Ahora está golpeado. La calidad oratoria entre Scioli y Fernández también es decisiva. Scioli parecía derrotado cuando empezaba y Fernández está con una ínfula ganadora y eso se va a notar", remarcó., opinó que "Lo que vemos en las calles tiene que ver con un reclamo de organizaciones sociales, de una emergencia alimentaria, tomaron parte de lo que en su momento propuso Lavagna, este jueves el Congreso va a sesionar, gravísimo, por segunda vez en el año".", comentó.Asimismo, dijo que "Pasó lo mismo en Entre Ríos cuando el resultado de las PASO tenía a muchos intendentes de Cambiemos en la cuerda floja, lo dejaron a Benedetti de lado y se salvaron solos".", consideró.Además, informó que "este jueves se va a tratar la emergencia alimentaria.".expresó que "antes de entrar al programa, vi siete encuestas, todas con la misma metodología que es la telefónica. Algunas hacen la salvedad que están chequeando sexo, edad y ocupación, que antes no lo hacían. E".A juicio de Varela "hay que discutir un rediseño de la manera de medir".Aportó que "no hubo tiempo para reconfigurar la metodología de análisis, que lleva mucho tiempo. Lo que se está trabajando con los datos en nube y demás, lleva un nivel de profesionalización importante. Va a llevar más o menos un año, para que las grandes consultoras se reconviertan".. No es barato hacer una encuesta, aun cuando sea telefónica. Generalmente hay una intencionalidad de alguien al publicarla. Las encuestas son una herramienta de campaña, como un spot pero más creíble".", contó.Cuando vos mandas mensaje por celular y si no pedís saber si es varón o mujer, se te puede ir. Lo mismo pasa con el nivel de educación, nivel socioeconómico, edad".Se cuenta distinto ahora, recordó Varela. "En las PASO se toma sobre la cantidad de gente que votó. En la general se toma sobre los positivos, es decir sobre los que efectivamente votaron a alguien"."Me parece claro el discurso de Alberto Fernández. Y si empezamos a empezar desde la metáfora la palabra violencia, se confunde el objetivo del mensaje de Fernández que me parece muy interesante. De lo que está hablando el candidato es 'tranquilos muchachos, no tenemos que dar espacio a los violentos'. Al h hablar de violentos se refiere a los que usan la fuerza para imponer algo. Me parece interesante que lo diga", manifestó.Creo que en el debate se va a definir cuanto puede crecer o no Lavagna y por dónde va a pasar la oposición. Creo que lo de Fernández está definido, no creo que le reste. Claramente hay personas que tiene más habilidades de oratoria".", puso relevancia.entendió: "La campaña arrancó antes de sábado. Fue en España. Alberto Fernández fue atendido allá como jefe de Estado. Eso tiene un ejercicio de juego de espejos hacia la Argentina. En Portugal fue lo mismo y ahora será quizá en México. Eso te obliga internamente a tener una mirada muy diferente".Respecto del tema campañas, aseveró: "Pero si alguien me desafía a pensar que antes la militancia tenía un involucramiento mayor con los candidatos con sus ideas, con sus pensamientos, mirando hoy el tema de las redes sociales, la instantaneidad de la comunicación, me parece que hay mucha gente más cerca de los pensamiento de las expresiones y de todo lo que tiene que ver con el movimiento de los candidatos"."Nos vamos a tener que habituar a que las campañas sean como las de ahora", reflexionó.Para Balbi las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires "van a tener una particularidad si se va al escenario de ballotage. Va a estar el presidente electo, puede ser Macri o Fernández, y fíjense que poder tendrá para el candidato, depende de quién sea el presidente de la Nación electo. Y ya va a estar el gobernador de Buenos Aires elegido. Todo el país va a estar mirando esa elección".A su vez"., indicó que "con Menem pasó que era tanta la diferencia en las encuestas enfrentando a Angeloz que era un resultado cantado, ya se sabía que en ese entonces el gobernador de La Rioja iba a ganar las elecciones. Se presentaba en los actos como el futuro presidente"."Rodríguez Larreta hizo un análisis de lo que decían las encuestas y lo que percibe hoy y cerró un acuerdo con Espert en Buenos Aires, porque presumen que Lammens puede llegar a ganarle el ballotage", agregó.Asimismo, dijo que ""."Macri dijo que él a la gente le contó la mitad de la herencia. Lo que hizo Vidal fue mucho más sincero porque dijo que no tenía para pagar sueldos en diciembre, dijo que Scioli no le dejó nada", señaló.", indicó.Sobre el debate presidencial, opinó que ""., dijo que "dos acciones de campaña que pudimos ver del presidente: la obligatoriedad de un bono el cual inconsultamente determinó; y otra es el discurso que dio este miércoles donde dijo que estaba inaugurando el Belgrano Cargas".", manifestó.Asimismo, opinó que "el escenario este va a ser una realidad, con intendentes electos, gobernadores electos. Van a tener que competir con Buenos Aires que va a ser su último bastión y va a quedar en toda la historia futura por muchos años más"."Deberíamos ponernos a pensar los argentinos cómo hacer para que sea pareja la elección. Veo las PASO como una cuestión de desacreditación de un partido político.", comentó., manifestó que "En España está el socialismo en el gobierno. De alguna manera está marcando junto con los países que no apoyan la intervención directa sobre Venezuela, como el surgimiento de un nuevo polo que sea alternativa a lo que es China y EE.UU".En la provincia los candidatos legislativos son del PRO. En el resto del país, ¿va a desaparecer el PRO o va a convertirse en el nuevo partido, sin Macri?", opinó.Asimismo, dijo que "el radicalismo en los últimos años viene teniendo actitudes de derecha pero siempre diciendo que es un partido popular".expresó que no recuerda "si alguna vez algún candidato que ni siquiera es electo aún, haya sido recibido por un jefe de Estado, tal como ocurrió ahora con Alberto Fernández".", se preguntó.", recordó."Luz dice 'A lo mejor el por siga existiendo, no con Macri como líder, otro dicen 'Macri se va a su casa y se dedica a otra cosa", conjeturó. Y al mismo tiempo apuntó: "Queremos saber todos los argentinos en qué estado se entrega el país".aportó: "Lo de la emergencia alimentaria podría salir por unanimidad. Ahora, la falta de campaña ha hecho que los sectores sociales que están en la calle, no por mandato kirchnerista, ya que yo creo que lo hacen por voluntad propia, ganen espacio. La agenda está puesta ahí, en lo que va a debatir este jueves el Congreso".De la misma manera aseveró: ", de la contundencia que obtuvo Alberto Fernández".", dijo.Asimismo expresó: "siempre se miden los números de la provincia de Buenos Aires en relación a cuanto le baja Macri a Maria Eugenia Vidal o cuanto le sube a Kicillof, Alberto. Acá se mide la mujer con la mejor imagen contra el 'chico' la Cámpora"."Creo que la fórmula de la unidad del Frente de Todos le terminó generando un plus a cada uno de los dirigentes, para Alberto, para Cristina y para Massa también", opinó.Alcain dijo:"Cambiemos es una alianza que tuvo un solo líder, Mauricio Macri y que lo han derrotado de una manera inesperada, incluido por él", aseguró.consultó: "Si lleva mucho tiempo cambiar de metodología, y"."Al referirnos a las características oratorias. Ya hemos visto la oratoria de Fernández siendo profesor. Al margen de las encuestas, los resultados, las diferencias, me pregunto?