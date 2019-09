La Provincia entregó aportes en Santa Elena y Hernandarias

Foto 1/2 Foto 2/2

A través de diferentes líneas de acción, la cartera de Desarrollo Social entregó herramientas a jóvenes que finalizaron el programa Crecer en Santa Elena y Hernandarias, y aportes del programa Poder Popular a organizaciones de la comunidad. Además, en Santa Elena también se entregó equipamiento para comedores escolares de la localidad. El total de las entregas significó una inversión del Estado por dos millones 261 mil 800 pesos.



Al hacer uso de la palabra en la localidad de Santa Elena, la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, señaló: "Nosotros creemos en la economía social, en los lazos solidarios, en las personas, en sus saberes y sus habilidades. Creemos que el Estado está para abrir puertas y para generar oportunidades donde no las hay, y por eso estamos nuevamente en esta ciudad, ratificando un compromiso y un modo de entender el Estado. Creemos en el Estado presente, que es el que pone el cuerpo, el que acompaña, el que es activo y que es dinámico".



Asimismo, Stratta agregó: "En estos cuatro años tan difíciles en que nos tocó gestionar, nosotros construimos y consolidamos desde el Estado presente, y en esto quiero destacar la decisión del gobernador Gustavo Bordet que priorizó en la agenda pública el desarrollo social y humano, la contención sociosanitaria de la población, y desde esa vocación nos instruyó a cada uno de los Ministerios a poder llegar a cada rincón del territorio".



Finalmente, la funcionaria, expresó: "Quiero compartir con ustedes un sentimiento que tuve todo este tiempo: fueron años en que el gobierno nacional se retiró, las políticas nacionales no llegaron a las provincias, pero además también se intentó instalar un discurso de que la política es sinónimo de mala palabra y que uno se puede salvar solo. La política es una herramienta maravillosa para transformar la realidad, y nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Para que todos podamos crecer y desarrollarnos necesitamos políticas activas que nos permitan hacerlo, pero también de comunidades que puedan hacerlo entre cada uno de los sectores. Vamos a seguir estando en los diferentes lugares que a cada uno le toque protagonizar en la etapa que viene, pero sabiendo que siempre vamos a seguir generando oportunidades, tendiendo manos, y creyendo en cada entrerriano, y en lo que cada uno puede hacer con estas herramientas".



Por su parte, el intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, afirmó: "Este es el cuarto año que podemos realizar el Crecer en nuestra localidad, gracias a la decisión política de nuestro gobernador Gustavo Bordet de promover la economía social en la provincia. Queremos agradecer la presencia ministerial en nuestra ciudad durante estos cuatro años, y agradecer a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, el empeño, las ganas y el saber escuchar, además de felicitar a todo el equipo del Ministerio".



Además, estuvieron presentes durante la entrega el viceintendente Amilcar Genre Bert y demás autoridades locales.



Asimismo, en la localidad de Hernandarias el secretario de Gobierno municipal, Juan Maldonado, expresó: "Quiero agradecer al gobierno de la provincia, y al Ministerio de Desarrollo Social todo el esfuerzo realizado y el haber tenido en cuenta a la localidad. Felicito a los jóvenes que finalizaron el Crecer, terminaron un ciclo y ahora hay que seguir, es muy importante que mantengan el trabajo que vienen realizando para poder llegar a buen puerto".



En Hernandarias también estuvieron presentes el director de Deporte Social de la provincia, Edgardo Sánchez; el coordinador Territorial de la Secretaría de Economía Social de la provincia, Gonzalo Remedi; la viceintendenta de la localidad, Amanda Pérez; y demás autoridades locales.



Entregas en Santa Elena



Durante la jornada, se hizo entrega de certificados y herramientas a 81 jóvenes de la localidad que finalizaron el programa Crecer, con lo cual podrán desarrollar un emprendimiento propio en diversos rubros, tales como gastronomía, peluquería, estética, decoración, entre otros. El monto de inversión de la provincia en esta entrega fue de $ 1.410.400 pesos.



En este sentido, la joven Estefanía Álvarez, quien se dedica a la artesanía, agradeció "al Ministerio de Desarrollo Social, a los capacitadores y a la provincia por el apoyo. Somos el sector más vulnerable, siempre luchando para ser reconocidos, pero esto nos ayuda a creer en nosotros mismos. Gracias por ayudarnos a Crecer".



Asimismo, en el marco del programa Poder Popular se hizo entrega al grupo asociativo Diseñando Nuestro Futuro de un aporte para su proyecto "Confecciones entrerrianas"; así como también se procedió a la entrega de equipamientos destinados a comedores escolares de los establecimientos educativos Escuela N°78 "Malvinas Argentinas", Escuela N°135 "Ciudad de Adliswil", Escuela Especial N° 14 "María Montessori ", por un monto que superó los $ 60 mil pesos.



Entregas en Hernandarias



En la localidad de Hernandarias se hizo entrega de los certificados y herramientas a 39 jóvenes que finalizaron el Crecer, lo que les permitirá desarrollar sus proyectos personales, enmarcados en rubros como gastronomía, servicios, peluquería, estética, decoración, entre otros. En este caso, la inversión por parte del gobierno provincial fue por un monto total de $705.200 pesos.



En este sentido, la joven peluquera Lucía Martínez expresó su agradecimiento "a nuestra ministra de Desarrollo Social y a nuestro gobernador por darnos esta oportunidad, creo que lo digo en nombre de todos los jóvenes que participamos de este programa. Estamos muy contentos porque estas herramientas nos van a ayudar a crecer en un emprendimiento propio y a mejorar nuestra situación. Muchas gracias".



Por otra parte, en el marco del programa Poder Popular se procedió a la entrega de un aporte que superó los $43 mil pesos al grupo asociativo Pro Cooperadora Centro Comunitario N° 29 de Hernandarias por su proyecto "Todos a trabajar", mediante el cual persigue el objetivo de capacitar en diferentes esquemas de producción para realizar productos panificados y abordar el trabajo como fuente de ingresos.