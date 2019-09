Charla "con modalidad interactiva" de candidatos del Frente de Todos

Se realizó en el salón del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (Sutep).Pablo Ayala, referente del movimiento sindical, explicó que "el desafío es poder acercar gente a la política, que no sea partidaria, que puedan conocer las acciones llevadas adelante en la provincia y qué políticas llevaran adelante estas dos candidatas a legisladoras"."Se nos ocurrió esta idea diferente, que la gente pueda participar a través de las redes sociales, que nos puedan enviar sus preguntas y que las invitadas puedan responder", aseveró.Estuvieron presentes delegados dela comisión directiva, comerciantes, compañeros de pymes. En este contexto actual todos tenemos que estar juntos para un desafío nuevo que se viene, porque Argentina no está atravesaño un momento fácil", destacó.Por su parte, Cora explicó: "La problemática del trabajo es la principal inquietud. La falta del empleo joven es una realidad que preocupa a los entrerrianos, a los paranaenses. No solo estamos escuchando las preguntas sino también articulando en colectivo las respuestas de la gestión que viene, buscamos que este sea un ida y vuelta de quienes tenemos responsabilidades con la comunidad. Celebramos estos espacios de participación ciudadana".A su vez, Osuna manifestó: "Creo que todos estamos llamados a acompañar en esta etapa más allá de las candidaturas. El sentimiento del conjunto de compañeros y compañeras es llegar al 27 de octubre con un nivel de movilización que tome y de cuenta de propuestas y de ideas, y llegado el momento, en caso de ser gobierno de asumir esas propuestas como propias".Al mismo tiempo, opinó que ve a la juventud "absolutamente movilizada, hay una marcada diferencia en relación con otras campañas. Por un lado, porque efectivamente hay candidatos jóvenes, pero además porque hay un nivel de organización distinto. Los movimientos sociales hoy son una realidad las organizaciones que se están formando dentro de las casas de estudios universitarios o secundarios, son otra realidad. También hay compañeros y compañeras que desde los barrios que han visto truncados su posibilidad de seguir estudiantes o de conseguir un trabajo".