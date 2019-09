Alberto Fernández se reunió con la UIA: este miércoles estará en Tucumán

Tras retomar su agenda de campaña, el ex jefe de Gabinete recibió a Acevedo en sus oficinas de San Telmo, con quien intercambió ideas sobre la realidad económica del país y del sector.



En el marco de su estrategia para acercarse a los industriales, Fernández aceptó la invitación del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, para participar mañana de la cena aniversario de la Unión Industrial local, junto a varias decenas de empresarios, pudo saber NA.



Ese encuentro servirá para fortalecer el vínculo y limar asperezas, en medio de su idea de convocar a todos los sectores a una mesa de diálogo si llega al Poder Ejecutivo el próximo 10 de diciembre.



De la cena en Tucumán también participará Avecedo, una pieza clave para ese eventual plan de 180 días que planea Fernández.



Luego de su paso por la provincia gobernada por Manzur, el candidato del Frente de Todos volverá a las visitas por el interior y para el domingo ya agendó asistir a una misa en homenaje al fallecido ex mandatario cordobés José Manuel de la Sota.



Se espera que vuelva a la provincia mediterránea junto al líder del Frente Renovador y candidato a diputado nacional, Sergio Massa, quien tenía una estrecha relación con De la Sota.



Este martes, Fernández reiteró que la actual situación política del país es "muy compleja" y remarcó que hay que "saber sortearla con inteligencia, mesura y cuidado e ir viendo cómo uno va colaborando".



"No es una cosa simple, es bastante difícil. Con la votación los ciudadanos han decidido sacarle poder a alguien o mostrar su vocación de cambiar quién maneja el poder político en la Argentina, pero mientras tanto hay formalidades que cumplir que hacen que uno no tenga ese poder", sostuvo el postulante opositor, al ser consultado sobre cómo quedó el panorama político luego de su holgado triunfo en las primarias del 12 de agosto.



En declaraciones a radio Continental, el dirigente peronista señaló: "Está claro que con el Presidente (Mauricio Macri) tenemos visiones absolutamente distintas sobre el país y creemos en métodos de solución de los problemas cotidianos del ciudadano medio que no tienen nada que ver en un caso y en otro. Hablo cuando el Presidente necesita hablar conmigo. Yo sólo puedo expresar lo que pienso: ése es el único poder que tengo hoy en día".



