Fernández: "Necesitamos otro contrato social; es inadmisible que haya hambre"

El candidato presidencial por el frente de Todos, Alberto Fernández, consideró que si se impone en las elecciones del 27 de octubre "serán difíciles los primeros años de su gestión" y eso lo atribuyó a que el gobierno actual le dejará "una economía diezmada"."Si gano, sé que los primeros años de mi gestión serán difíciles porque recibiré una economía diezmada. El Gobierno además redujo a la mitad el Producto Bruto Interno (PBI)", precisó Fernández, quien llegó este lunes desde España, donde visitó al presidente del Gobierno de ese país, Pedro Sánchez, entre otras actividades.El candidato del frente de Todos aclaró que, en caso de ser elegido presidente, pagará la deuda externa: "Le dije a la Mesa de Enlace que debemos ser socios: la Argentina necesita dólares para pagar y ellos pueden exportar"."Nos enorgullece producir comida para 400 millones de personas pero no podemos resolver el hambre en la Argentina", precisó en declaraciones al canal Todo Noticias (TN).De todas maneras, rechazó para eso reformar la Constitución Nacional al señalar: "No hay que cambiarla, pero necesitamos otro contrato social porque es inadmisible que haya hambre".Por otra parte, reveló parte de una charla que tuvo en privado con el mandatario nacional Mauricio Macri: "Le dije que me parecía necesario poner un feriado bancario ante la situación económica, pero lamentablemente se fueron 3.000 millones de dólares. Luego sí implementaron controles cambiarios".Fernández renovó sus críticas al poder Judicial al remarcar: "La Justicia no funciona como Dios manda sino como ordena el poder de turno, pero no voy a hacer política en los tribunales. Para mí, Cristina es una perseguida política. Yo me voy a ocupar del trabajo, la deuda y el hambre".Por último, confirmó que estará en los dos debates presidenciales con el resto de los candidatos, uno en Santa Fe y otro en la ciudad de Buenos Aires. "No le encuentro el sentido, pero la ley nos obliga a ir", concluyó.