Cristina bregó por "un nuevo contrato social a medida de las responsabilidades"

"No estamos en contra de las multinacionales"

Cristina Kirchner pidió este sábado que en "la Argentina que viene" haya un "nuevo orden", donde "los que más tienen" sean los que tengan "más responsabilidades" y que aporten para que el país "salga adelante".La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, en la presentación de su libro "Sinceramente" en la provincia de Misiones, remarcó: "Vamos a cumplir con nuestras deudas, pero sin hacer sufrir al pueblo argentino. Que nadie espere que lo hagamos a costa del sufrimiento del pueblo"."Este futuro va a requerir un nuevo orden y un nuevo contrato social a medida de sus responsabilidades. Porque cuanto más tenés, más responsabilidades se tiene", dijo la actual senadora, y agregó: "Así como a los políticos nos dicen que a mayor cargo, mayor responsabilidad, que es cierto, también los actores económicos deben entender que cuanto más favorecidos y más dinero tienen, más responsables son para que la Argentina salga adelante"."Me parece que esta es la clave de los tiempos que vienen y a la que todos, seguramente con inteligencia, capacidad y solidaridad, vamos a tener que construir. Un nuevo orden, de eso se trata", aseguró Cristina Kirchner.En otro pasaje de su presentación, que duró poco más de una hora, la candidata dijo: "La gente no vota presidentes para que se excusen o le echen la culpa a otros. La gente vota presidentes para que solucionen los problemas".La exmandataria luego habló sobre economía y dijo: "Yo creo que lo más importante de los 12 años y medio de nuestra gestión que comenzó Néstor, con el 22% de los votos en el 2003, prueba que con dificultades y problemas puede haber un modelo de país diferente"."El retornar a políticas neoliberales. habría que dar una discusión para ver qué se hizo en estos cuatro años, porque nunca se vio nada igual. Nunca, nunca", aseguró luego Cristina.Después habló directamente de la administración actual: "Uno solo en tres años y medio nos endeudó mucho más que los anteriores en 47 años. Eso debiéramos rever. Deberíamos preguntar qué se hizo y a dónde fue. Nadie duda que la plata entró, la deuda se pidió, la plata se tomó. El tema es, dónde está y, sobre todo, quién la va a tener que pagar. Esta es la discusión. Se van a honrar todas las deudas, pero no será a costa del pueblo argentino".Cristina también se refirió a los dichos de su compañero de fórmula, Alberto Fernández, hace dos días en Europa, cuando habló de las multinacionales petroleras: "Viste que dijeron que Alberto dijo lo del petróleo... Bueno, el tema de Vaca Muerta es un buen caso de lo que hablo", comenzó la exmandataria.Luego Cristina explicó la postura de su compañero de fórmula y suya: "Lo que sí queremos es que ese recurso que la Argentina tiene, sea para consumir adentro y desarrollar nuestra industria con precios nacionales. El resto, obviamente que vaya al mundo con los precios internacionales"."Lo que los argentinos no queremos es que nos hagan pagar precios internacionales a lo que producimos acá, que puede ayudar a nuestras industrias y darle ventajas comparativas", dijo y agregó: "Antes que invertir capital nacional, vinieron de afuera a invertir en Vaca Muerta durante nuestro gobierno. Basta de mitos, de asustar y mentir".La charla comenzó pasadas las 18.40, en el polideportivo Ernesto "Finito" Ghermann, de la ciudad de Posadas, que tiene una capacidad para 3.500 personas, aunque los organizadores instalaron dos pantallas gigantes afuera del lugar, tal como sucedió el sábado pasado en la ciudad de La Plata. El calor fue uno de los temas que mencionó la propia exmandataria que pidió bajar las luces.Previo al evento, la expresidenta se reunió con el gobernador Hugo Passalacqua, el senador Maurice Closs y el expresidente de Paraguay, Fernando Lugo.Desde el mismo momento en que la senadora descendió del avión en la provincia, cerca de las nueve de la noche, fue recibida con aplausos, incluso por el propio personal del aeropuerto, quienes luego difundieron esos videos por las redes y se fotografiaron con ella en imágenes que la misma senadora utilizó para agradecer el recibimiento: "Hola Misiones! Gracias por el recibimiento. Vamos a presentar Sinceramente en Posadas. Abrazo enorme para todos y todas", escribió en Twitter.Del mismo modo, la esperaban otros ciudadanos a pie con carteles, banderas y consignas, junto al gobernador Hugo Passalacqua, el intendente local, Joaquín Losada; el mandatario provincial electo, Oscar Ahuad, y la diputada nacional Cristina Britez.Luego, sorteando los cercos perimetrales que se habían instalado en el Aeropuerto, la multitud acompañó en una caravana a la combi que la trasladó hasta el hotel donde pasó la noche.