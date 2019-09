"Se dan cuenta que nosotros podemos ser una solución a la crisis"

El candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que "estuve hablando con fondos de inversión" durante su gira por la Península Ibérica y que "todos son muy conscientes del estado de situación de Argentina". "Se dan cuenta de que en nosotros puede haber una solución al problema y no una profundización de la crisis", aseveró.



Fernández aseguró que "el problema de nuestro país no se puede resolver a costa de la miseria de la gente", porque "no es verdad que la economía exija solo ajuste".



"No existe un capitalismo donde no exista demanda", agregó.



Destacó como "muy productiva" su gira por España y Portugal y pidió frenar la jurisprudencia "injusta" en lo que se refiere a "detener a la gente preventivamente sin que haya una definición de culpabilidad sobre ellos".



A la vez, antes de tomar el vuelo que lo traerá de regreso a la Argentina para retomar la campaña electoral de cara a las generales del 27 de octubre, el postulante opositor destacó que llegó "con una expectativa" y se va "con otra", tras sus encuentros con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro de Portugal, António Costa; empresarios; y representantes de fondos de inversión de distintos países: "Fue muy productivo, muy interesante, muy importante todo esto".



"He advertido que todos son muy conscientes del estado de situación de la economía argentina y lo único que percibí de ellos es el deseo de trabajar juntos para sacar a la Argentina del problema. Son muy conscientes del nivel de crisis que tiene la Argentina y tomaron dimensión de eso por las últimas medidas que ha tomado el Gobierno de (Mauricio) Macri", explicó.



"También se dan cuenta de que en nosotros puede haber una solución al problema y no una profundización de la crisis, que es algo que se pregonó durante mucho tiempo por el Gobierno y que están advirtiendo que es una falacia", remarcó.



El candidato presidencial explicó que se reunió con el primer ministro de Portugal, António Costa, debido a que "veo puntos en común entre el caso de Portugal y lo que hicimos en 2003".



Por otro lado, en declaraciones a Radio 10 pidió que se dejen de "embromar" con la "historia de los demonios de La Cámpora", y aseveró que sus dirigentes son "gente que, como todos los argentinos, quieren vivir en un país mejor".



"Esta historia de los demonios de La Cámpora. Déjense de embromar. Es gente que, como todos los argentinos, quieren vivir en un mejor país, es solamente eso", concluyó en diálogo desde España, donde mantuvo en la semana distintas reuniones.

