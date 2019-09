Autorizaron a Cristina a no estar presente en el juicio hasta su indagatoria

Lo había pedido el abogado Carlos Beraldi para que la ex presidenta no tenga la obligación de estar en el juicio durante las audiencias donde se van a llevar a cabo las indagatorias a otros acusados.



Las primeras indagatorias comenzarán el próximo lunes y la senadora nacional y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos fue designada para hacerlo en último orden, aunque por el momento no tiene fecha concreta.



El primero de los 13 acusados en prestar declaración indagatoria será Héctor Garro, un ex funcionario de Vialidad en Santa Cruz.



La ex mandataria está siendo sometida a juicio desde hace meses junto al ex ministro Julio de Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez y sus cuatro hijos, entre otros.



Por el momento, se desconoce si una vez que se le otorgue el turno a la ex presidenta va o no a prestar indagatoria ante el Tribunal.