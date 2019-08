Macri encabezará acto en Santa Fe por los 25 años de la Reforma Constitucional

El acto que encabezará el presidente Mauricio Macri será en el museo del Parque de la Constitución, en la ciudad de Santa Fe, en el que serán homenajeados los convencionales que modicaron la Carta Magna en 1994.



Al encuentro, que comenzará a las 11.30, fueron invitados varios de los convencionales constituyentes y serán especialmente homenajeados los ya fallecidos, entre los que se encuentran los ex presidentes Raúl Alfonsín, Néstor Kirchner y Fernando de la Rúa.



Durante la ceremonia se realizará una entrega de medallas y una foto de familia con los constituyentes presentes que luego participarán de un recorrido por el Museo de la Constitución, indicaron fuentes de las secretarías de Fortalecimiento Institucional y del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, a cargo de los homenajes.



Asimismo, señalaron que enviarán la medalla con posterioridad a aquellos convencionales no estén presentes este sábado en Santa Fe y a los familiares de los ya fallecidos.



El homenaje dispuesto por el gobierno nacional constituye "una oportunidad excepcional para promover los valores contenidos en nuestra Carta Magna y revitalizar los ideales que ella nos propone, reconociendo el protagonismo y la robustez que los principios constitucionales deben tener en toda sociedad democrática", según los considerandos de la medida oficial.



La Convención Nacional Constituyente, impulsada durante la presidencia del justicialista Carlos Menem, sesionó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, y en el Teatro Municipal Tres de Febrero, en la ciudad de Paraná, entre el 25 de mayo y el 22 de agosto de 1994, mientras que la jura se realizó el 24 de agosto en el Palacio San José, en Entre Ríos.



Los ex presidentes Eduardo Duhalde, Cristina Fernández de Kirchner, Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá fueron convencionales constituyentes, así como los actuales legisladores Elisa Carrió, Fernando "Pino" Solanas; el ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, entre otros.



Entre otras personalidades que participaron de la reforma están Juan Carlos Maqueda, Eugenio Zaffaroni, Horacio Rosatti, Héctor Masanatta y Rodolfo Barra, que fueron designados jueces de la Corte Suprema; y el ex vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez.



La reforma constitucional de 1994 estableció la reelección presidencial -que habilitó a Carlos Menem a un nuevo mandato-, la creación de la gura del jefe de Gabinete, el tercer senador, el Consejo de la Magistratura y formas de democracia directa, como la consulta y la iniciativa populares.



Se trató de la séptima modicación de la Constitución, que se sancionó en 1853, y se arribó a ella mediante un acuerdo entre Menem y el ex presidente y líder de la UCR Raúl Alfonsín, que se conoció como Pacto de Olivos.



Tras la victoria electoral que el Partido Justicialista obtuvo en las elecciones legislativas de 1993, Menem lanzó una ofensiva política en pos de conseguir una modicación constitucional que le habilitara un segundo mandato presidencial.



Luego de tres meses de deliberaciones, la Constitución se promulgó con la firma del presidente Menem el 22 de agosto de 1994, en Olivos.

Télam