Senadores del PJ presentaron proyecto de ley para compensar a las provincias

Los senadores del bloque Justicialista se hicieron eco del reclamo encabezado por los gobernadores opositores -molestos por el impacto que tendrán en las arcas provinciales las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional-, y presentaron un proyecto de ley para compensar financieramente a las provincias.



En una iniciativa encabezada por el catamarqueño Dalmacio Mera, y acompañada por el cordobés Carlos Caserio -jefe del bloque- y el chubutense Alfredo Luenzo, proponen una asistencia para que "no se ponga en peligro el pago de sueldos y de otros servicios esenciales" ya previstos por las administraciones locales.



"Atento a que los estados provinciales dejarán de percibir ingresos coparticipables por las exenciones impositivas establecidas por el Poder Ejecutivo, el proyecto pretende crear una partida presupuestaria de 40.000 millones de pesos, en el marco del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, a los fines de compensar el costo fiscal que sufrirán", señaló Mera y explicó que será distribuido de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley de Coparticipación.



El legislador enfatizó que "el Gobierno nacional tomó medidas sin consultar a los gobernadores, violando el Pacto Fiscal que él mismo promovió y poniendo en riesgo la economía de las provincias". "La inmadurez política no puede hacer que en una elección se rife el futuro de la Argentina, por lo que hay ser prudentes y responsables hasta el último día", añadió.



En los fundamentos del proyecto se subrayó que "los Aportes del Tesoro Nacional son fondos establecidos por la Ley de Coparticipación Federal para auxiliar a las provincias en casos de emergencia y desequilibrios financieros".



"Con este instrumento, de carácter transitorio, las provincias podrán afrontar los compromisos presupuestarios asumidos y el Gobierno nacional podrá contar con un sistema de distribución de fondos totalmente transparente y equitativo conforme lo establecido por ley", agrega.



Esta semana los mandatarios provinciales, en su mayoría peronistas, alzaron la voz contra los cambios en el impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA para los alimentos de la canasta básica; no por las medidas en sí, sino por la afectación de los recursos coparticipables.



En tanto, desde el oficialismo, varios legisladores salieron al cruce de los gobernadores y defendieron también que el Ejecutivo lo haya implementado vía decreto.

Parlamentario.com.