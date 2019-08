Trabaja en Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf); el Ministerio de Desarrollo Social provincial; el Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación de Entre Ríos, desarrollan de manera articulada, actividades en el marco del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA).



El Plan Enia, tiene carácter interjurisdiccional e intersectorial, sus líneas de acción se implementan en distinto niveles y ámbitos. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es la Unidad Ejecutora del Plan ENIA y la encargada de coordinar las intervenciones definiendo la implementación en la provincia de Entre Ríos en los departamentos de Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Asimismo todos los organismos que forman parte de la mesa para la implementación del Plan desarrollan acciones en todos los departamentos de la provincia para ampliar la cobertura territorial.



La referente del dispositivo comunitario por parte del Copnaf, la terapista ocupacional, Betiana Fornara, explicó que los objetivos son "sensibilizar a la población en general y a las/los adolescentes en particular sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional en la adolescencia".



Y agregó que también el plan se propone "mejorar la oferta de servicios de salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones. Potenciar las decisiones informadas de las y los adolescentes para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y fortalecer políticas para la prevención del abuso y la violencia sexual y para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo". Implementación En la provincia se implementa a través del Ministerio de Desarrollo Social; el Ministerio de Salud provincial a través de los Programas de Salud Sexual y Reproductiva, y de Salud Integral de los y las Adolescentes; por su parte el Consejo General de Educación a través del Programa Educación Sexual Integral; y desde el Copnaf se trabaja en territorio con un equipo de referentes territoriales que a su vez se articulan con los equipos de Sennaf.



Puntualmente el dispositivo comunitario del Plan ENIA se implementa en la provincia a través de la ya mencionada articulación Copnaf?Sennaf, desarrollando diferentes acciones por medio de los asesores comunitarios territoriales contratados por el plan y referentes territoriales de Sennaf. Las acciones planificadas para desarrollarse por el dispositivo comunitario se articulan con los Programas Promocionales y Específicos, Servicios de Protección de Derechos, y Residencias Socioeducativas del Copnaf, Áreas de Niñez Municipales y distintas Organizaciones de la Sociedad Civil.





Acciones que ya se desarrollaron:





- Sensibilización de la temática con los adultos que están en contacto directo con los adolescentes en intervenciones individuales y comunitarias.



- Talleres sobre Derechos Sexuales y reproductivos destinados a los adolescentes, priorizando aquellos que no están escolarizados.



- Talleres del cuidado del cuerpo para niños de 10 a 12 años.



- Jornadas recreativas (deportivas, proyección de cine, juegos cooperativos), encuentros y foros destinados a los adolescentes de la comunidad.



- Espacios de formación y capacitación sobre métodos anticonceptivos; enfermedades de transmisión sexual; incumbencias del Protocolo de Abuso Sexual Infantil (ASI), Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con todos los actores sociales involucrados.



En función, del trabajo desarrollado durante el año 2018 en los Departamentos Paraná, Gualeguaychú y Concordia, se definió afianzar el abordaje en territorio con respecto a las cinco acciones antes mencionadas. Y además incorporar en la planificación, actividades integradas con los demás dispositivos del plan, durante la época estival y de invierno. Alcances y resultados de la implementación durante 2019 Datos para destacar de lo concretado en lo que va de 2019 es el abordaje territorial comunitario con Adolescentes, Niñas, Niños y Adultos:



En ese marco 2.391 adolescentes recibieron asesorías. Se realizaron 58 talleres; 10 jornadas y eventos de sensibilización para jóvenes. Mientras que el abordaje con niñas y niños también se desarrollaron talleres y encuentros de concientización sobre cuidado del cuerpo.



El abordaje con adultos se realizó a través de 20 talleres, y diez capacitaciones destinadas a los equipos ENIA y referentes institucionales de Residencias, Servicios de protección de Derechos, promotores, Áreas de Niñez municipales, Programas promocionales y Específicos, y ONGs. Lo que significó un total de 401 adultos de la comunidad, 200 profesionales y promotores que recibieron formación de dicho Plan.



Estas cifras se cubrieron a través de la implementación estratégica de:



-16 Espacios de Asesorías Comunitarias fijas en los tres departamentos.



-10 Asesorías Itinerantes en Paraná Campaña: (Cerrito, Crespo, Viale, Hasenkamp, Hernandarias, Pueblo Brugo, Las Garzas, Seguí, Estación Sosa y El Pingo).



-Tres asesorías fijas en Colonia Avellaneda, San Benito y Oro Verde.



-Seis asesorías fijas en los Barrios Belgrano, La Floresta, Francisco Ramírez, Puerto Viejo, Los Berros, San Martín y en el Servicio de Protección El Patio.



-Cinco asesorías fijas en Concordia: Zona Sur, Barrio Constitución, CIC Néstor Kirchner, Barrio Los Pájaros, y la Coordinación Departamental Copnaf.



-Tres asesorías itinerantes en Colonia Ayuí, La Criolla y Urdinarrain.



-Cuatro asesorías fijas en Gualeguaychú: Barrios Toto Irigoyen, Obrero, Munilla y en la sede de la Coordinación Departamental del Copnaf.



-Una asesoría itinerante en Urdinarrain.



-21 asesores Comunitarios: seis en Concordia, seis en Gualeguaychú y nueve en Paraná.