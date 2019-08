Desde la medianoche no circularán colectivos en Concordia

César Morán, representante de la Cámara de Transporte Urbano de pasajeros, dijo a Elonce: "los choferes harán paro desde la hora 0 de este jueves. La UTA a nivel provincial hace el paro. Los choferes se adhieren al paro de UTA porque les estamos pagando con la escala salarial vieja y ellos quieren cobrar con la escala salarial nueva. Es imposible juntar esa plata"."Los colectivos están a disposición de ellos, los que quieran salir que salgan. No tenemos tarifas, los subsidios no alcanzan. Están en todo su derecho de reclamar", aseguró.Por su parte, Daniel Lapalma, trabajador y dirigente de la Cooperativa de Trabajo 12 de Octubre (a cargo de la Línea 2) aseveró que "el paro de este jueves va a ser total" y que "la medida empieza a las 0 hs. de este jueves y se extiende hasta las 0 hora del viernes" y estarán adhiriendo "todas las lineas"., Lapalma explicó que "la situación es muy grave, por eso adherimos a los que sugiere UTA". También anticipó que tras el paro de este jueves "vamos a ver si es un paro de un día o por tiempo indeterminado.Reiteró que desde las empresas piden "un boleto que se redondee en 30 pesos", tal como se les planteó a los concejales. "Pero hubo un rechazo rotundo y no tuvieron una contrapropuesta", lamentó.Por último remarcó que del sector dependen cerca de 500 trabajadores "entre choferes y mecánicos", lo cuales "mañana se van a estar manifestando en la zona céntrica".