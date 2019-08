UTA solicitó un aporte extraordinario a la Provincia para el pago a los choferes

En el marco del segundo día sin servicio de colectivos urbanos, los choferes nucleados en UTA se movilizaron a la municipalidad de Paraná, y luego marcharon a Casa de Gobierno, donde fueron recibidos por Edgardo Massarotti, de Transporte provincial.", confirmó ael secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Gro.De acuerdo a lo que comunicó, el pedido de la UTA será trasladado a los ministros para su evaluación."Hasta que no esté depositado el sueldo completo con la nueva escala, más el aguinaldo, la medida de fuerza seguirá como hasta ahora", recalcó."No hay esperanza de un acuerdo. Y", apuntó el sindicalista."No tenemos otro sustento, y dependemos de nuestro salario, el que la empresa nos debe", aseguró uno de los choferes, padre de dos hijos de 2 y 7 años. "La situación que atravesamos es muy compleja y muy difícil", lamentó.En la oportunidad, refirió que "con lo poco que nos depositan", lo utiliza para "darle el alimento a mi familia.. porque las cuentas tendrán que esperar"."No vamos a negociar nuestro sueldo", sentenció otro de los trabajadores."A la gente les dicen que nos depositaron el sueldo, y es mentira, porque no nos depositaron nada y cada vez es peor", remarcó otro colectivero al dar cuenta que "o comes o pagas las cuentas".