Colectiveros siguen movilizados: "No nos vamos de acá hasta que nos paguen"

Carlos Dittler, secretario General de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en Entre Ríos

Paraná Colectiveros quemaron cubiertas frente a uno de los galpones de ERSA Urbano

En el marco del paro en el transporte urbano de pasajeros de Paraná, los colectiveros están apostados en los galpones de calles 3 de Febrero y Gervasio Méndez donde las empresas Mariano Moreno y ERSA Urbano guardan las unidades que prestan el servicio.En la tarde de este martes, tras un cuarto intermedio, se confirmó que no hubo acuerdo y el paro de transporte continuará este miércoles. Luego de tomar conocimiento que el conflicto sigue estancado, los colectiveros quemaron cubiertas para hacer oír su reclamo., manifestó a: "Seguimos con la medida porque fuimos nuevamente estafados por el sector empresario. Fueron a decir a Trabajo que habían depositado el sueldo con la escala vieja. Pedimos a algunos compañeros para que lo corroboren por homebanking y lamentablemente comprobamos que los empresarios están faltando a la verdad. Hasta que no esté depositado el total del aguinaldo, más los salarios de julio con la escala nueva, la medida va a continuar. Estábamos ilusionados con que iban a ir con una propuesta seria, para que pudiéramos valorarla, porque también hay otras diferencias a favor de los trabajadores, pero lamentablemente tenemos que seguir parados aquí, y vamos a continuar con esta medida hasta que no tengamos depositado el dinero de todos los trabajadores depositados en sus cuentas".En diálogo con, Adrián, uno de los choferes, destacó: "La situación es insostenible, buena voluntad hemos demostrado, levantamos la medida de fuerza anteriormente porque nos prometieron que nos iban a pagar y no lo hicieron. Hoy tenía que estar el sueldo y ni siquiera estuvo eso, tampoco está el aguinaldo. Es mucha plata la que nos deben. Vamos a pelear por lo nuestro, los compañeros de lo único que viven es de esto. Vamos a estar unidos hasta las últimas consecuencias"."La voluntad nuestra está, ya cedimos demasiado. Si no está la plata continuaremos parados", destacó además.Del mismo modo dijo: "Esa plata ya es nuestra, ya lo trabajamos. Vamos a seguir acá hasta que nos paguen lo que nos deben".La movilización permanecerá toda la noche en calle 3 de Febrero y Gervasio Méndez. "Nos turnaremos y mañana miércoles seguramente saldremos con nuestro reclamo a las calles de la ciudad, contó Dittler.