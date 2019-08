Sin acuerdo: El paro de colectivos continúa por tiempo indeterminado

Este martes se cumple un nuevo paro de colectivos en la ciudad de Paraná. Las unidades de las empresas Mariano Moreno y ERSA están en el galpón de calle 3 de Febrero y sólo salieron a prestar servicio aquellas que prestan el recorrido hacia la ciudad de Santa Fe.



Durante la jornada hubo una reunión en la secretaría provincial de Transporte. Tras un cuarto intermedio, se confirmó que no hubo acuerdo y el paro de transporte continuará este miércoles.



El secretario gremial de UTA, Sergio Groh, explicó a Elonce TV que "la empresa ha abonado el sueldo pero a escala vieja. Hay una diferencia de sueldo, porque la empresa dice que abonó todo el sueldo a escala vieja y nosotros vemos que esto no es así. A esto lo rechazamos. Hasta que no esté el sueldo a escala nueva y el aguinaldo la medida de fuerza no se levanta".



"Con el aguinaldo no sabemos qué pasa. La empresa manifiesta que hace un tiempo que tiene problemas financieros y no puede hacer frente a todo lo que tiene que pagar por estos días. Los días de paro no fueron descontados y por esa misma razón no sabemos por qué la empresa no pudo dar explicaciones de por qué el sueldo no está completo, amén de que sea a escala vieja, que no es aceptado", agregó.



Asimismo, dijo que "del aguinaldo se sigue con el 20% depositado. La misma empresa no sabe por qué hay tanta diferencia de valores. Vamos a seguir con el paro hasta que depositen lo que corresponde".



"La empresa en el acta manifestó que depositaron el sueldo con escala vieja y nosotros rechazamos su propuesta. Lamentablemente al no haber acuerdo tenemos que decirle a la gente que mañana sigue la medida de fuerza. Los trabajadores se hacen presentes en la empresa, cumplen su horario de trabajo. En caso de haber acuerdo se sale a trabajar inmediatamente", comentó.



Además, manifestó que "el trabajador trabajó todo el mes de julio, necesita cobrar el aguinaldo y eso no ha sucedido. Es su derecho. Estamos a la espera de que la empresa haga frente a nuestro reclamo pero sino la medida de fuerza va a continuar".



"Lamentamos la situación pero ya demasiado hemos estado dialogando estos meses. El sueldo de los trabajadores es el límite, necesitan cobrar en tiempo y forma como corresponde. El sueldo de cada trabajador depende de la antigüedad, de lo que haya trabajado en julio, de sus horas extras o feriados. La empresa tiene que pagar el incremento salarial del 20% del mes de julio y es un acuerdo hasta septiembre. Estamos en agosto y todavía no hay respuesta del aumento. Hay una cifra no remunerativa de 16 mil pesos y las empresas solo abonaron 2500 pesos", resaltó.



Expresó que "a los pasajeros les pedimos disculpas por esta situación que no la genera el trabajador sino la empresa que no está cumpliendo pagándole al trabajador lo que le corresponde, su salario y aguinaldo". Elonce.com