"El municipio está al día y la situación económica es estable", dijo Varisco

Terreno para la Capilla Santa Rita



En la mañana de este jueves, el intendente de Paraná, Sergio Varisco, le hizo entrega a Monseñor Juan Alberto Puiggari de la escritura del predio en donde se encuentra emplazada la Capilla Santa Rita, perteneciente a la Parroquia San Cayetano, lindante al Vivero Municipal en la zona del Acceso Norte.En ese marco, el Jefe Comunal dialogó condonde además habló sobre el paro de colectivos, la protesta de trabajadores de la empresa constructora Demartín y la situación económica del municipio.En primer lugar, y al hacer referencia al paro de colectivos del transporte urbano que podría iniciarse en horas de la tarde, Varisco afirmó que "el municipio está al día, esto es un problema entre la patronal y los trabajadores a través del sindicato. En su momento el municipio ofreció recursos, que se recuperarán oportunamente, para salvar la cuestión pero es un problema interno", reiteró.Por otra parte, y al ser consultado sobre la protesta que iniciaron ayer obreros de la empresa constructora Demartín, que realiza obras en la ciudad, el Intendente afirmó que "la obra pública sigue" y se está al día con la cadena de pagos. En tal sentido, explicó que "hay dos tipos de pagos, las certificaciones y las redeterminaciones que tienen que ver con la inflación y estamos cumpliendo con todo". (Según pudo saber, cerca de las 14, desde OUCRA confirmaron que el pago de la quincena que se reclamaba se había hecho efectivo y estaban por levantar la asamblea.)Respecto a lo denunciado públicamente por ediles de la oposición sobre las cuentas de la comuna, Varisco aseveró que "el municipio está al día, está pagando sueldos y aguinaldo, tiene una situación económica estable. No soy de hablar de herencias ni de cómo lo recibimos en su momento, pero el municipio está bien".Finalmente, sobre la transición del gobierno municipal, teniendo en cuenta que en diciembre finaliza su mandato, mencionó que al martes siguiente de las elecciones, intentó comunicarse con el intendente electo, "después hubo reuniones que han continuado y la información es pública".El terreno donde está emplazada la Capilla cuenta con una superficie de más de dos mil metros cuadrados y al cederse el terreno, se concluye un trámite de donación con cargo del mismo a la Iglesia.La construcción de la mencionada Capilla empezó en el año 1993, cuando el exintendente, Don Humberto Cayetano Varisco, colocó la piedra fundamental con el Monseñor Estanislao Esteban Karlic y la primera misa se celebró en el 2003."Con esto concluimos un viejo trámite administrativo, el cual es que la Iglesia se hace dueña con escritura de lo que es la Capilla Santa Rita", manifestó el Presidente Municipal al referirse sobre su encuentro con el Monseñor Puiggari.Sobre la donación con cargo realizada por la Municipalidad de Paraná, Varisco explicó que "el terreno pertenecía al Municipio y allí se edificó la Capilla que se hizo cargo la Iglesia. Pero faltaba la donación efectiva y para ello era necesaria una ordenanza y luego la escritura correspondiente, que es el trámite que se finaliza".Por su parte, el Monseñor Puiggari, manifestó su enorme agradecimiento "a la Municipalidad y a la Sra. Magda Varisco, quien fue la impulsora de la Capilla. Esto nos permite empezar a darle mayor uso pastoral, porque es difícil avanzar y construir en un terreno que no es de uno, por más que la Capilla estaba a cargo nuestro. Es un lugar que se ha convertido en un centro muy importante todos los fines de semana, va mucha gente que tiene fe en Santa Rita, por lo que de a poco vamos a darle mayor funcionalidad pastoral y en los últimos tiempos se ha convertido en un lugar de muchos casamientos", expresó.La secretaria de Cultura de la Comuna, Magda Varisco, fue quien impulsó hace varios años la construcción de la Capilla Santa Rita y con este gran paso dado no ocultó su satisfacción. "Me parece increíble. La Capilla ya es de la Curia y eso es lo que yo quería, que esté en manos de quienes saben manejar un lugar de Dios, así que me siento feliz", manifestó.Luego, Magda se refirió al tiempo que llevó concretar su propósito: "Hace muchos años venimos tras esto. Empezamos en la época que cerró el Banco Municipal, entonces quedaron residuos monetarios y con algo de eso comenzamos a soñar con esta Capilla. Primero fue un oratorio, después le dije a Humberto construir la Capilla y se hizo algo hermoso", recordó.En cuanto a su devoción por Santa Rita, la secretaria de Cultura contó que empezó "cuando me casé y era muy jovencita. Habíamos elegido la fecha de casamiento de mis padres, pero hubo una enfermedad en la familia de Humberto y tuvimos que posponerlo. Entonces nos casamos un 22 de mayo, que justo es el Día de Santa Rita y ahí empezó con lo que yo tenía que buscar el por qué me había casado ese día. Santa Rita me ha ayudado tanto, estuve enferma, me habían dado seis meses de vida, se terminó eso y me han ocurrido cosas increíbles con Santa Rita", dijo emocionada.