Colectivos urbanos: "Si no pagan el aguinaldo, a las 18 cortamos el servicio"

Política El paro de colectiveros del viernes será con movilización en Paraná

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, confirmó aque el gremio dio un ultimátum a las empresas de transporte urbano de pasajeros. En caso de que no les depositen el aguinaldo hasta las 18 iniciarán un paro que continuará después de la medianoche con la medida de fuerza anunciada en el ámbito nacional.", adelantó el dirigente gremial.No obstante, dijo que las empresas se comprometieron a abonarlo antes de ese horario. "Es una transferencia directa, por lo que impacta directamente. Después de las 18 ya no se puede hacer transferencia. Igualmente, somos cautelosos".Sin embargo,Mientras tanto, "después de medianoche adherimos al paro nacional del transporte urbano de pasajeros en reclamo del aumento salarial que todavía no pudimos acordar con los empresarios", dijo Groh, que también ratificó la movilización de este viernes en la capital entrerriana.