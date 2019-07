Volanteada por fumigaciones: "El campo no es solamente soja y oligarquía"

Productores rurales se movilizaron al Túnel Subfluvial para realizar una volanteada y asamblea sin interrumpir el tránsito. Manifestaron su preocupación por están en plena siembra de trigo y todavía no hay ninguna novedad con respecto al nuevo decreto sobre fumigaciones, dado que un fallo establece distancias de 3000 y 1000 metros de las escuelas rurales para realizar aspersiones aéreas y terrestres, respectivamenteAl respecto, el ingeniero agrónomo Héctor Tórtul, productor y asesor técnico de una acopiadora, explicó aque pretenden "dejar planteada la inquietud por el fallo que establece que a 1.000 metros de las escuelas no se pueden hacer fumigaciones. Esto afecta a 300.000 hectáreas y a productores que viven cerca de estos establecimientos y que hoy se ven imposibilitados de realizar sus tareas"."Pedimos un decreto de la provincia que nos permitan hacer aplicaciones a una distancia razonable. No hay nada que justifique hacer una prohibición de tanta distancia. Acá está el productor que vive cerca de la escuela, que envía sus hijos a la misma e interactúa con ella", recalcó respecto a quienes participaban de la asamblea.Enseguida enfatizó: "Pensar que el campo es solamente soja y oligarquía es una equivocación tremenda. El productor quiere hacer bien las cosas, que se lo controle y trabajar en base a la tecnología que el Estado argentino le ha permitido".Asimismo, hizo hincapié en que "trabajamos con las técnicas avaladas por el propio Estado".Sobre la agroecología, referenció que "acá un productor les ofreció 70 hectáreas para que demuestren que se puede sobrevivir de esa manera y nadie se ha acercado. Incluso la FAO ha planteado que la agroecología es casi una utopía".