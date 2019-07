El Gobierno nacional decretó tres días de duelo nacional por la muerte de Fernando de la Rúa. El expresidente falleció esta madrugada a los 81 años luego de una extensa lucha contra afecciones cardíacas, que lo llevaron a quedar internado días atrás por su grave cuadro en el Instituto Alexander Fleming del barrio porteño de Colegiales y luego en el Instituto Fleni de Escobar."Lamentamos la muerte del ex Presidente Fernando De la Rúa y hago llegar mis condolencias a sus familiares y amigos en este doloroso momento", expresó el gobernador Gustavo Bordet, que dispuso adherir al decreto de Duelo Nacional.Atento al fallecimiento del ex Presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, el gobierno provincial adhirió al decreto de Duelo Nacional por tres días, por lo que se dispone que la Bandera permanecerá izada a media asta en los edificios públicos este 10 y 11 de julio.El mandatario provincial expresó: "Lamentamos la muerte del ex Presidente Fernando De la Rúa y hago llegar mis condolencias a sus familiares y amigos en este doloroso momento".