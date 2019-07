El Ventilador: Algunas opiniones sobre la campaña electoral nacional

El tema fue tratado en El Ventilador, y mientras se desandaban los diferentes aspectos en torno a esa problemática, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los mensajes que llegaron a Elonce TV:

Las fórmulas a Presidente y Vice están sobre la mesa y ya no se pueden esperar cambios ni sorpresas.En este sentido, muchas son las especulaciones respecto de las boletas cortas y los pegados. Pero... ¿cuál es la situación actualmente sobre este tema con los candidatos de nuestra provincia en esos espacios?En medio de este último tramo rumbo a las PASO, el debate presidencial ya tiene fecha y lugar de realización. Será el 13 de octubre en el paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral en la vecina ciudad de Santa Fe. Y tanta está haciendo la expectativa de su repercusión, que hasta la popular Fiesta de Disfraces de Paraná decidió cambiar la fecha prevista para ese mismo día y pasarla para el 17 de noviembre.-"Macri no era pobreza cero, era que todos quedábamos en cero. Cero comida, cero trabajo, etcétera".-"Los políticos son como los teros cacarean en un lugar y el nido, o las cuentas, están en otro continente".-"Sobre las encuestas, son fácilmente manipulables, no tienen sustento. Es más que lógico y obvio que pierde y por mucho Macri. Creo que hace rato tendría que haberse ido, demasiado aguantó. Pierde y por goleada, por suerte. Y preso por abandono del país y de las personas".-"Señores, no se preocupen. Es otra cortina de humo de este gobierno".-"Creo que si este acuerdo trae trabajo, bienvenido. También me acuerdo de las cosechadoras que exportaríamos y de los asados de Moreno promocionando industrias".-"Creo que todos estamos de acuerdo en que nos está yendo mal en el sostenimiento de gastos propios de la familia, pero señores periodistas, tratemos de no promocionar a presuntos ladrones para que manejen el destino de los argentinos una vez más".