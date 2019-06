Victoria decretará la Emergencia Administrativa: Los alcances de la normativa

El intendente de Victoria, Domingo Maiocco, decretará la Emergencia Administrativa Económica y Financiera, con lo cual, se disminuirán los gastos municipales en un 20%. Además habrá reducción en horas extras, renegociación de contratos y de deudas a la fecha. También reformularán licitaciones que se hallan en curso.



Al respecto, el secretario municipal de Hacienda, Sergio Navoni, explicó a Paralelo 32: "El municipio no escapa a la realidad económica que vive el país, donde se han producido modificaciones importantes en las variables económicas, especialmente en el dólar".



De acuerdo a lo que argumento, cumpliendo con todos los compromisos, el municipio soportó una pérdida con relación a lo estimado en el Presupuesto 2018. "Hemos calculado un incremento de la Unidad de Cuenta Municipal del 30% en 2018 y la inflación fue del 47%, lo que representa que estamos abajo un 17%". Para corregir este desfase fueron elevadas las ordenanzas al Concejo Deliberante con porcentajes adecuados para morigerar este impacto, pero el cuerpo legislativo solamente aprobó un 12 % de incremento a partir de marzo. "Con estos números se demuestra que llevamos acumulada una pérdida entre el año pasado y lo que va de este, que oscila entre el 25 y el 30%", hizo notar el funcionario, al dejar en claro que estos son datos estimativos que están ajustando.



El objetivo es tomar medidas para equilibrar las finanzas públicas, cumplir con todos los servicios y de acuerdo a lo que se comprometió, no quedará personal sin trabajo, sobre todo por la situación que actualmente se vive, aunque se producirán ajustes.



Para los últimos meses del año, ante el recorte que aplicó el Concejo Deliberante a la ordenanza (motorizado por la oposición) elevada oportunamente con respecto a la Unidad de Cuenta Municipal, van a ingresar un nuevo proyecto para equilibrar lo referido a este tributo. Navoni reconoció que será un porcentaje menor, pero alertó que si no se aprueba esta norma este año, al porcentaje del 2019 se tendría que agregar al de 2020 y eso representaría un aumento mayor. "Es preferible que la actualización de tasas se pueda realizar en dos tramos".



Finalmente explicó que urge adaptar la Tasa Sanitaria a la realidad que quedó inmóvil desde el año pasado. Solamente el policloruro que es un componente indispensable para potabilización -citó como ejemplo- tuvo un incremento del 300%.



Navoni anticipó que el Ejecutivo apelará "a la sensatez de los ediles para que se pueda mantener el servicio" en la ciudad. (Paralelo 32)