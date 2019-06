Omar Perotti será el nuevo Gobernador de Santa Fe tras una reñida elección

En una reñida elección, el candidato del frente Juntos a la gobernación santafesina, Omar Perotti, lograba hoy una importante victoria sobre el socialista Antonio Bonfatti,Con este resultado, el PJ cortó la hegemonía que el Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS) mantuvo durante tres mandatos consecutivos, desde el 2007, y se alzó con una contundente victoria de cara a la elección nacional de octubre., indicó Antonio Bonfatti, alredor de las 22 de este domingo.Bonfatti agradeció a los militantes "que pusieron pulmón y corazón para defender lo que hemos hecho". Y felicitó a quienes obtuvieron el triunfo a nivel de intendente, en el caso de Pablo Javkin en Rosario y Emilio Jatón en Santa Fe."Una vez más, Santa Fe demostró que tiene mejor calidad institucional y la boleta única en papel es un ejemplo a seguir en el país", subrayó el socialista.Con el 62,14% de las mesas computadas, Perotti cosechaba el 40,47% de los votos, dejando en un segundo lugar a Bonfatti con el 36,44%, mientras que en el tercer escalón se ubicaba el intendente radical de la ciudad de Santa Fe, con el 18,71%.El peronismo avanza un casillero de cara a las elecciones presidenciales, en las que impulsa a la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner, y se hace del control de una provincia clave por su peso electoral.El ex intendente de Rafaela, que pertenece al PJ más tradicional, estará acompañado en la gestión santafesina por la vicegobernadora electa, Alejandra Rodenas, ex jueza y actual diputada nacional, de mayor llegada a los sectores kirchneristas.Cerca de las 21:30, Corral reconoció su derrota y se comprometió a seguir impulsando "los valores y la propuesta" de Cambiemos "en el próximo período de gobierno".El candidato a gobernador por Cambiemos, José Corral, habló tras la derrota en la elección que lo ubicó en tercer lugar en las elecciones para ocupar el sillón de la Casa Gris. El actual intendente de la ciudad de Santa Fe agradeció a los 380 mil santafesinos que dieron su voto a Cambiemos."Nosotros aprendimos con esta elección. Estamos muy agradecidos de la gente que votó por esta fórmula. En estas generales tuvimos 50 mil votos más que en las PASO y eso marca un buen paso en el camino que decidimos elegir", dijo."Estamos muy agradecidos por los 380 mil santafesinos que nos dieron su voto. Era un escenario muy difícil y hubo una fuerte polarización entre otros frentes y haber crecido entre las paso hasta ahora es un buen indicio y son votos que cuentan. La gente votó por convicción más allá de algunos que aportaron para que no gane alguien", remarcó.En otra parte de la alocución, Corral explicó que "estos votos son una muestra que hay gente que está convencida que se puede vivir más seguro. Que en Santa Fe se pueden bajar los impuestos. Y siguió: "No nos alcanzó para ganar, es verdad y nuestas mesas testigos lo indican, pero si nos alcanza para tener la responsabilidad de tener una posibilidad en un futuro de representar a todos los que nos votaron. Tenemos una base extraordinaria".