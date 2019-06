Provincia por provincia: quienes son todos los ganadores del año

Solo cuatro distritos realizarán sus comicios de forma simultánea con la nación: provincia y ciudad de Buenos Aires, Catamarca y Santa Cruz. El resto o bien ya lo hizo o lo hará en los próximos meses.



A continuación un repaso de la situación electoral, provincia por provincia. Neuquén Fue la primera que definió gobernador, el 10 de marzo pasado. Omar Gutiérrez, del MPN, fue reelecto. Derrotó a Ramón Rioseco de Unidad Ciudadana y a Horacio Quiroga, de Cambiemos. Río Negro

Fueron el 7 de abril y también se impuso una fuerza provincial, Juntos Somos Río Negro. Tras la imposibilidad de que se presente Alberto Weretilneck, actual gobernador, se presentó Arabela Carreras, quien derrotó con claridad a Martín Soria del FPV y a Lorena Matzen de Cambiemos. La Pampa El año pasado, el gobernador Carlos Verna anunció que no iría por la reelección ya que sufre de cáncer. Por el peronismo se presentó el 12 de mayo Sergio Ziliotto y continuó la racha, ya que desde 1983 siempre triunfó el PJ en la provincia. El radical Daniel Kroneberger había superado a Carlos Mac Allister del PRO en la interna, pero poco pudo hacer en las generales. Córdoba El segundo distrito electoral del país votó el pasado 19 de mayo. El gobernador peronista Juan Schiaretti logró una victoria contundente ante un Cambiemos que fue insólitamente separado. El diputado Mario Negri quedó segundo y el intendente de la capital, Ramón Mestre, fue tercero. San Juan El 2 de junio Sergio Uñac ratificó el triunfo que había logrado en las PASO de marzo. Le sacó 21 puntos al segundo, Marcelo Orrego. Su contundente victoria lo transformó en uno de los referentes del armado peronista a nivel nacional. Misiones Hugo Passalacqua era uno de los pocos gobernadores que no estaba habilitado a un nuevo mandato. Por el Frente Renovador de la Concordia se presentó Oscar Herrera Ahuad, actual vice,y superó el 72%. En senador nacional del PRO, Humberto Schiavoni, obtuvo 17% el pasado 2 de junio. Corrientes La provincia del litoral, al igual que Santiago del Estero, elige gobernador de forma desdoblada al resto. Ambas lo harán en 2021. Sin embargo, Corrientes sí tuvo elecciones para su poder legislativo provincial. Encuentro por Corrientes, la fuerza del gobernador Gustavo Valdés identificada con Cambiemos, se impuso con más del 60% de los votos. El FPV no llegó a los 20 puntos.



Fue la primera victoria del año para el oficialismo nacional, pero no se elegía gobernador. Tucumán Fue una de las cinco elecciones de ayer, junto con Entre Ríos, Jujuy, Chubut y Mendoza. Juan Manzur ganó la elección cómodamente con más de la mitad de los votos y 30 puntos por encima de Silvia Elías, de Cambiemos. el ex gobernador José Alperovich fue cuarto. Entre Ríos Gustavo Bordet, gobernador y candidato del peronismo unido, confirmó el triunfo de las PASO de abril. Superó por más de 20 puntos a Atilio Benedetti, de Cambiemos. Chubut Mariano Arcioni fue ratificado como gobernador. Se impuso a otro candidato peronista, Carlos Linares, y a Gustavo Menna de Cambiemos. Jujuy Gerardo Morales le dio la primera victoria a Cambiemos en una gobernación tras nueve derrotas. Superó por diez puntos a Julio Ferreyra, del PJ. Mendoza En las PASO se definieron los candidatos de los dos principales espacios. El intendente de la capital Rodolfo Suárez irá por Cambiemos y la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti lo hará por el peronismo. El 29 de septiembre se definirá el sucesor de Alfredo Cornejo.



Lo que viene



Así continúa el calendario electoral del año:



16 de junio: elecciones generales en Santa Fe, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego.

11 de agosto: PASO a nivel nacional y elecciones generales en Santa Cruz.

29 de septiembre: elecciones generales en Mendoza y Chaco.

6 de octubre: PASO en Salta.

27 de octubre: elecciones generales nacionales y generales en Buenos Aires, Catamarca y ciudad de Buenos Aires.

10 de noviembre: generales en Salta.

24 de noviembre: de ser necesaria, segunda vuelta a nivel nacional.



Cronista.com.