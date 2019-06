Bordet pidió el respaldo de entrerrianos porque "somos un gobierno de palabra"

"La sociedad necesita de propuestas, que los gobernantes trabajen por y para la comunidad. Tenemos que ir con la tranquilidad del deber cumplido, con la confianza de que no nos guardamos nada, que pusimos todo el esfuerzo", afirmó este jueves el gobernador Gustavo Bordet durante el acto de cierre de campaña con jóvenes en Concordia."Somos un gobierno de palabra. Asumo un compromiso de desarrollo en conjunto con nuestros jóvenes porque somos un gobierno que integra y escucha. Y tenemos la humildad de reconocer nuestros errores", dejó en claro.Rodeados de jóvenes militantes de la costa del río Uruguay, Bordet reivindicó la participación de las mujeres en la política, destacó que la mayoría de su gabinete está integrado por mujeres y se comprometió a volver a presentar el proyecto para que haya equidad de género en la legislatura."Somos un gobierno que ha incluido y trabajamos desde el primer día para que la equidad de género sea una realidad en nuestra provincia; incorporamos a las mujeres en nuestra gestión y eso se lo ganaron a fuerza de capacidad, de trabajo", dijo y se diferenció de la historia política entrerriana que "siempre se encargó de soslayar a las mujeres"; al tiempo que aseveró que Laura Stratta "será la primera vicegobernadora de Entre Ríos"."Los tiempos que se vienen en Entre Ríos son apasionantes" continuó Bordet acompañado por el intendente Enrique Cresto, y los candidatos a senador y diputado, Armando Gay y Ángel Giano.En ese marco Bordet volvió a dirigirse a los jóvenes "que han llevado adelante esta campaña manteniendo la llama viva de la esperanza", y que "son protagonistas en este proceso de transformación". En esa línea los invitó a hacer "un compromiso de trabajo en conjunto" por la provincia" y adelantó que "van a tener todo el protagonismo necesario para que sean ustedes la herramienta de transformación en la provincia".Por otra parte se refirió a la educación y recordó que mientras algunos dirigentes de la oposición remarcaron que la UADER es un gasto que genera déficit a la provincia, "nos podíamos permitir cerrar una sola carrera de la UADER porque ahí estudian 25.000 jóvenes entrerrianos que de lo contrario no tendrían oportunidad de acceder a un estudio universitario o terciario, y no tendrían oportunidades en esta sociedad de futuro que es del conocimiento".Por el contrario, sostener la UADER "permite que miles de jóvenes estudien, se capaciten, trabajen, formen sus familias y apliquen el conocimiento en Entre Ríos, que sean los que hagan grande esta provincia", remarcó."Uno entiende que son tiempos de austeridad, y de hecho la practicamos, nos cuidamos mucho de rendir cuentas. Pero ser austeros no quiere decir que se hagan los ajustes brutales que se hicieron en este país", diferenció Bordet.Por último, "les pido que vayamos con mucha fuerza, con mucha alegría a votar el domingo. Que vayamos a triunfar el domingo, con las banderas bien altas, y para que el peronismo vuelva también a la Nación, que vuelva a darle alegría y felicidad al pueblo argentino. Porque los días más felices siempre fueron peronistas".En tanto, la candidata a vicegobernadora, actual ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta destacó el papel protagónico de la juventud en este proceso electoral y señaló "acá hay moral y convicciones que sostienen cada una de las banderas que levantamos"."Cada entrerriano y entrerriana sabe que han sido años muy difíciles. Las decisiones que tomó el gobierno nacional golpearon a los sectores más vulnerables, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, a los trabajadores. Pero nosotros tenemos el orgullo de que Entre Ríos el compañero gobernador Gustavo Bordet construyó un Estado presente que promueve el desarrollo social y humano"."En cada rincón de la provincia encontramos testimonios de cómo las políticas públicas que implementamos posibilitaron mejorar la calidad de vida de nuestra gente, a través de obras que son un antes y un después en las comunidades, pero también de acciones concretas destinadas a los emprendedores, a los que acompañamos en su crecimientoo; a los deportistas, para quienes generamos oportunidades de competir en igualdad de condiciones; a instituciones sociales, con las que trabajamos codo a codo; a los centros de estudiantes comprometidos con la realidad de sus establecimientos educativos", dijo y añadió: " Por eso recibimos el afecto y el reconocimiento en cada rincón de la provincia. Porque creen en lo que hicimos, pero sobre todo en lo que podemos continuar haciendo juntos. Este es el proyecto político que representamos y queremos ratificar en las urnas este 9 de junio".Por su parte, el intendente Enrique Cresto destacó que durante su gestión "logramos muchas obras, mucho progreso" y que se hizo "porque tenemos la vocación para hacerlo y porque tenemos un gobernador que había sido ocho años intendente de Concordia y su corazón y conocimiento acá. Fue un socio estratégico para el desarrollo de la ciudad"En ese contexto Cresto se dirigió a los jóvenes "que son el futuro, que tienen que enarbolar la bandera de Perón y Eva Perón, la bandera de la solidaridad". "Tienen que meterse en las instituciones, los clubes, las cooperadoras los lugares de responsabilidad, porque necesitamos gente con vocación, solidaria que esté siempre al lado de los que necesitan", remarcó.Asimismo, Cresto pidió a los dirigentes presentes en el acto que "se trabaje siempre con el consenso, poniendo primero el bienestar de la población y los proyectos para Concordia" y celebró que "nuestros adversarios vengan a la ciudad a sacarse fotos con las obras que ejecutamos nosotros".