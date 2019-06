Bordet pone en valor una campaña "cara a cara" con los vecinos

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

"Estamos entusiasmados porque más allá de las encuestas, uno tiene el principal termómetro que es el contacto con la gente, por eso la campaña de cara a los vecinos. Vamos a las grandes ciudades pero también ir a localidades pequeñas y a juntas de gobierno. Sentimos la cercanía de las familias entrerrianas y nos da la sensación de que estamos por hacer una muy buena elección de nuevo el próximo domingo", manifestó.



"No necesitamos funcionarios nacionales que vengan a hacer campaña, en la provincia nos conocemos todos y sabemos cuál es la verdad. Hemos respetado a nuestros oponentes, pero esto no ha sido recíproco. Nosotros decimos las cosas como son y por eso entendemos que este 9 de junio la gente va optar justamente por eso, va optar por lo que hemos hecho y por lo que vamos hacer", aseveró el mandatario.



La intensa recorrida junto a su compañera de fórmula Laura Stratta, y el diputado nacional Julio Solanas, incluyó Sauce de Luna; Conscripto Bernardi; Federal; Los Conquistadores y San Jaime de la Frontera, donde estuvo en contacto con vecinos en las distintas localidades, recorrió obras de viviendas y pavimento urbano, y realizo encuentros con la militancia y los candidatos locales a intendentes y legisladores.



También habló del cierre norte energético: "Nosotros comenzamos con el tramo que va de Federal a Conquistadores, pero ahora estamos ya con el financiamiento completo para asegurar todo el cierre, es decir, Federal, La Paz, Feliciano y Chajarí, con toda la línea y potenciación, no sólo energética, sino también con gas. Porque vamos a unir los dos gasoductos troncales, el que va por la 127 y el que va por la 14 a la altura de Conquistadores, y también conectar con fibra óptica y llevar conectividad a toda la zona", anticipó.



Claramente posicionado para ganar las elecciones el domingo tras los resultados de las PASO, Bordet afirmó que la visita al departamento tiene que ver con "poder comprometernos antes de las elecciones, quisimos venir en persona a dar la cara con los vecinos, a decirles que nos den este voto de confianza porque lo que hemos prometido lo cumplimos y lo que vamos a desarrollar en el futuro también lo vamos a hacer porque hemos ido dando pasos sostenidos durante todo este tiempo".



"Nosotros creemos que podemos seguir transformando a Entre ríos, por eso estamos acá y elegimos hacer este tipo de campaña presencial, con el resultado que sacamos en las PASO podríamos habernos quedado en Paraná inundar la redes, hacer campaña mediática pero elegimos estar cara a cara y contarle a cada vecino qué es lo que queremos y demás comprometernos con estos jóvenes, con nuestras mujeres, nuestros abuelos en que podemos estar mejor y que hay que creer, por eso es que estamos llevando esta campaña esta manera en todo el territorio de esta manera", aseguró.



Más adelante se refirió al trabajo con los jóvenes, y dijo que "lo sintetizo en el nombre que tiene nuestro frente que es el Frente Justicialista Creer Entre Ríos, y justamente es eso, creer que en la diversidad, en el medio del abandono de muchas obras que dejó el gobierno nacional nos hicimos cargo, creer que la mujer puede tener un destino protagónico como vicegobernadora, como senadora, un destino protagónico que tienen, en creer también en la juventud".



"Nosotros creemos en nuestros jóvenes, hay jóvenes en toda la provincia que van a ser las cosas mejor que nosotros, que nos van a superar, hay jóvenes que vienen con una energía transformadora", afirmó y agregó: "Son jóvenes que creen, que se movilizan y que piensan que hay una sociedad más justa que se puede llevar adelante en cada localidad, en cada ciudad de la provincia, y creen que la provincia puede dar las respuestas que se necesitan para el futuro".



Por su parte, la ministra de Desarrollo Social y candidata a vicegobernadora Laura Stratta expresó: "Venimos recorriendo la provincia, dialogando, escuchando, pero fundamentalmente mostrando lo que hicimos en estos años, porque asumimos con muchísima responsabilidad el rol que ocupamos".



Consultada sobre su lugar en la fórmula de Creer Entre Ríos, Stratta indicó: "El gobernador nos convocó a las mujeres porque interpretó nuestra demanda de mayor participación y por eso venimos acompañándolo en lugares de protagonismo en su gabinete y también en la conformación de las listas".



"Es un orgullo enorme tener la posibilidad de representar a los entrerrianos y entrerrianas como vicegobernadora para continuar construyendo una gestión presente, una gestión que pone el cuerpo y da respuestas a las demandas de nuestro pueblo. Es un desafío para el cual tenemos muchos proyectos", finalizó.