En adhesión al paro, la CCC instaló "ollas populares" en los barrios de Paraná

La "olla popular" de Camioneros

La postura de ATE Entre Ríos

Con la instalación de "ollas populares" en distintos puntos de la ciudad, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Entre Ríos se plegó al paro nacional convocado por la CGT, las centrales obreras y los movimientos sociales. Lo hizo bajo la consigna de "Basta de ajuste" y el pedido de "techo, tierra y trabajo"., Mariana Neto de la CCC.Desde, detrás del hipermercado, la sindicalista indicó que, "esta es nuestra manera de reclamar, salir a calle a gritar y hacernos escuchar por tierras en viviendas dignas en los diferentes asentamientos y trabajo genuino"."No salimos a pedir nada de arriba, sino lo que a cada persona le corresponde como derecho", remarcó.En la olla popular prepararon70 porciones de guiso de arroz y lenteja con pollo.En tanto, en, entre calle Ameghino y Acebal, prepararon 400 porciones, además de tortas fritas y copa de leche para los más chiquitos."Esto es contra las políticas de ajuste, hambre y desocupación", justificó Leonardo Rondán de la CCC, al tiempo que indicó que contaron con el apoyo de ATE, Agmer y CTEP."Se invita a los vecinos de la zona a que venga a compartir en familia", indicó.Desde la olla popular instalada sobre, en barrio Santa Lucía, pidieron además por "la urbanización de barrios olvidados"."Nosotros no existimos, no hay luz, ni alumbrado; la necesidad es de todos, no de unos pocos, porque estamos a la vera del arroyo, llueven dos gotitas y se inundan las casas. Hay gente que duerme del piso desde última lluvia que hubo, porque no tuvimos respuestas de nadie", reveló Ismael, de la CCC."Ante la problemática de no tener con qué darle de comer a nuestros hijos. La garrafa social te dan 150 pesos para pagar una garra de 330 pesos. Es ilógico", remarcó."Estamos en contra del ajuste, peleamos por trabajo, techo digno y viviendas propias, para que todos podamos pagar la luz y el gas", comentó Natalia, una de las vecinas que se sumó a la olla popular."Estamos para destituir a Macri", sentenció Ismael.En la "olla popular" de, en la plaza del barrio Francisco "Pancho" Ramírez, además de evitar a las familias a acercarse a compartir un plato de guiso, organizaron actividades recreativas para los más chiquito.Fue en ese sentido que Maximiliano Cáceres de la CCC en barrio Villa María, bregó para que la "olla popular" se replique diariamente por las necesidades cotidianas en los barrios carenciados."El kilo de pan está a 60 pesos y hay familias con hasta seis integrantes a las que no les alcanza. Hay madres solteras, personas sin trabajo y sin un techo digno; chicos muy chiquitos en las drogas, y es una problemática horrible", reveló el muchacho que emprendió un merendero solidario en barrio Villa María."Necesitamos donaciones de leche, cacao y azúcar para que la copa de leche siga activa. Los días sábados asistimos a unos 80 chicos", comentó Maxi. Además de equipamiento para la práctica de deportes.El merendero se llama "Hora Libre, corazón contento", y los interesados en colaborar pueden comunicarse al (0343) 155350520.En Paraná las ollas populares se llevan a cabo en Ituzaingó y Ameghino; Laprida y Osinalde (Barrio Francisco Ramírez); Monumento a Gregoria Pérez (Barrio Bajada Grande); Calle 926 y 939 (plaza principal del Barrio Capibá); Boulevard Perette (frente al Coto- Barrio Pirola); calle Miguel David (Barrio Santa Lucía sobre las vías); Calle Ing. Jozami y Rondeau (barrio Toma Nueva)."Desde Frente Sindical se reclama por las políticas de este gobierno que han llevado a la situación en la que está el país y en buena hora CGT tomó la iniciativa de convocar a un paro nacional después de tantas mentiras, al que adherimos todas las organizaciones para frenar las políticas de este gobierno y demostrar la disconformidad que tenemos", indicó ael referente de Camioneros en Paraná, Jorge Alberto Avalos.El sindicato concentró la "olla popular" en "un punto neurálgico" de la ciudad donde confluyen de los barrios Hijos de María Municipal, Jauretche y Lomas del Mirador."Acá hay padres de familia que hoy zafan el plato de comida, y eso es muy doloroso", lamentó Ávalos."Esto es para visibilizar el descontento y el enojo de la clase trabajadora ante las políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Macri, que no escucha a la clase trabajadores, y por el contrario, puso mayor fuerza en los despidos, tarifazos y ajustes", indicaron desde la "olla popular"."Esta modalidad de paro es fundamental porque tenemos que estar con la clase que más lo necesitan", remarcaron desde Camioneros."Estamos felices y contentos por el camino que seguimos reafirmando. Está muy claro que el pueblo argentino decidió seguir luchando, no va a bajar los brazos y quedó demostrado con la instalación de las ollas populares que la gente no quiere más este modelo económico, y con un claro mensaje: que tenemos que derrotar la política de Macri, la política de ajuste", sentenció a, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes.Desde la "olla popular" instalada en Paseo Ituzaingó, el dirigente remarcó que, "un paro general sirve pero no alcanza". "Tenemos que implementar grandes movilizaciones porque el pueblo tiene que salir a la calle a demostrar que no quiere más este ajuste, y la única forma es movilizándonos", remarcó.En la oportunidad, Muntes destacó que el acatamiento al paro nacional "fue superior al que imaginábamos", y atribuyó la adhesión a "salarios que no alcanzan, la situación extrema de emergencia que atravesamos los trabajadores y ni hablar de los que no tienen salario"."Para no ser pobre en Argentina se necesitan 29.500 pesos, y el 75% de los trabajadores del Estado no llega a ese monto", remarcó."Si no reafirmamos la lucha y la pelea, esta política económica no cambiará, pero estamos convencidos que este es el camino y la seguiremos profundizando", sentenció Muntes.