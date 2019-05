En adhesión al paro, la CCC instaló ollas populares en los barrios de Paraná

Con la instalación de ollas populares en distintos puntos de la ciudad, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Entre Ríos se plegó al paro nacional convocado por la CGT, las centrales obreras y los movimientos sociales. Lo hizo bajo la consigna de "Basta de ajuste" y el pedido de "techo, tierra y trabajo"."En diferentes puntos de la ciudad, hicimos ollas populares en recordatorio del Cordobazo del ´69 y en representación de la represión que hubo en 2001 hacia nuestros compañeros y para gritarle al presidente que hay pobreza en las calles, gurises cag.. de hambre y padres que sufren al no conseguir laburo", argumentó a, Mariana Neto de la CCC.Desde calles Perette y Piran, detrás del hipermercado, la sindicalista indicó que, "esta es nuestra manera de reclamar, salir a calle a gritar y hacernos escuchar por tierras en viviendas dignas en los diferentes asentamientos y trabajo genuino"."No salimos a pedir nada de arriba, sino lo que a cada persona le corresponde como derecho", remarcó.En la olla popular prepararon70 porciones de guiso de arroz y lenteja con pollo.En tanto, en Paseo Ituzaingó, entre calle Ameghino y Acebal, prepararon 400 porciones, además de tortas fritas y copa de leche para los más chiquitos."Esto es contra las políticas de ajuste, hambre y desocupación", justificó Leonardo Rondán de la CCC, al tiempo que indicó que contaron con el apoyo de ATE, Agmer y CTEP."Se invita a los vecinos de la zona a que venga a compartir en familia", indicó.Desde la olla popular instalada sobre calle Miguel David, a la altura de las vías, en barrio Santa Lucía, pidieron además por "la urbanización de barrios olvidados"."Nosotros no existimos, no hay luz, ni alumbrado; la necesidad es de todos, no de unos pocos, porque estamos a la vera del arroyo, llueven dos gotitas y se inundan las casas. Hay gente que duerme del piso desde última lluvia que hubo, porque no tuvimos respuestas de nadie", reveló Ismael, de la CCC."Ante la problemática de no tener con qué darle de comer a nuestros hijos. La garrafa social te dan 150 pesos para pagar una garra de 330 pesos. Es ilógico", remarcó."Estamos en contra del ajuste, peleamos por trabajo, techo digno y viviendas propias, para que todos podamos pagar la luz y el gas", comentó Natalia, una de las vecinas que se sumó a la olla popular."Estamos para destituir a Macri", sentenció Ismael.En Paraná las ollas populares se llevan a cabo en Ituzaingó y Ameghino; Laprida y Osinalde (Barrio Francisco Ramírez); Monumento a Gregoria Pérez (Barrio Bajada Grande); Calle 926 y 939 (plaza principal del Barrio Capibá); Boulevard Perette (frente al Coto- Barrio Pirola); Calle Miguel David (Barrio Santa Lucía sobre las vías); Calle Ing. Jozami y Rondeau (barrio toma nueva). (Elonce)