Scioli se aleja de Alternativa Federal: Anhela competir dentro del peronismo

El diputado nacional y precandidato presidencial Daniel Scioli prolongó hoy el misterio acerca del espacio en el que jugará en las próximas elecciones, pero dio señales de alejamiento de Alternativa Federal y buscará que le habiliten la interna del peronismo para competir contra la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.El tironeo por el ex gobernador bonaerense está planteado desde antes de que el mandatario de Córdoba, Juan Schiaretti, grabara un video en el que, entre otras cosas, lo instó a formar parte de la interna del PJ no kirchnerista, invitación que le costó un enfrentamiento con Roberto Lavagna, otro dirigente resbaladizo que se mueve en la frontera de Alternativa Federal, con un pie adentro y otro afuera."Mi pertenencia es al peronismo. El 14 de marzo pasado explicité mi voluntad de ser candidato a presidente para que la gente pueda decidir en una gran PASO opositora", señaló Scioli, quien como número 2 del PJ ratificó que su espacio natural es el que disponga el partido al que pertenece."Soy el vicepresidente del Partido Justicialista y lo que se está haciendo es un amplio frente electoral", explicó el ex gobernador durante una conferencia de prensa al cabo de un acto en el que presentó su programa de Gobierno para "la Concertación Nacional".Entre otros puntos, indicó que planea eliminar el impuesto a las ganancias, reducir las tasas de interés, eliminar retenciones a la exportación de productos industrializados, y frenar los "tarifazos" que sufren las PyMES.Las presiones que viene soportando Scioli son intensas, desde el presidente del PJ, José Luis Gioja, quien aseguró que el apoderado del ex motonauta, Alberto de Fazio, ya se puso en contacto con las autoridades partidarias para interiorizarse sobre las reglas de juego en las primarias del "Frente Patriótico".Desde el otro rincón, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, puso en duda que Scioli ya haya tomado una determinación en ese sentido y reveló que días atrás tuvo una conversación con el actual diputado en el que se mostraba abierto a participar de una construcción alternativa al kirchnerismo.Pese a esta versión, Scioli se encuentra mucho más cerca de formalizar su participación en el "Frente Patriótico" pero espera definiciones acerca de si le allanarán el camino para competir en las PASO contra la fórmula de los Fernández.En conferencia de prensa, Gioja aseguró que así será: "Ya hay dos fórmulas: una es la que anunció la ex Presidenta el sábado y la otra es la que va a encabezar el compañero Daniel Scioli. La ley dice que hay que hacer PASO y vamos a garantizar que puedan hacerse, porque siempre hemos sido democráticos", tranquilizó el sanjuanino.En cambio, el líder del Frente Renovador, quien mantiene diálogo con el kirchnerismo, estaría más cerca de permanecer dentro de Alternativa Federal, aunque no cierra puertas y esperará hasta el final para ratificar ese rumbo o modificarlo."Massa ha planteado que va a competir dentro de este espacio. Va a competir en contra mío y el que gana va a ser candidato a presidente", indicó Urtubey, que no quiere que Alternativa Federal pierda volumen de cara a las PASO.