Bordet inauguró el acceso a San Justo realizado con fondos provinciales

Mejor accesibilidad

Acciones para la zona

"Tenemos que estar trabajando todos juntos para poder sacar adelante nuestras ciudades, nuestras juntas de gobierno y la provincia", reafirmó el gobernador Gustavo Bordet este jueves al inaugurar el acceso a San Justo, obra en la que se invirtieron 30.519.541 pesos. Además, se rubricaron contratos para ejecutar obras en localidades del departamento Uruguay por más de 39 millones de pesos.La obra contempló la rehabilitación y reconstrucción de la calzada pavimentada del acceso a la localidad, ubicada a siete kilómetros de Caseros. "A esta obra, tan necesaria, me la planteó el intendente Cergneux cuando comenzábamos la gestión", destacó el gobernador al abrir el acto ante autoridades y los vecinos de San Justo."El camino al Palacio hemos terminado el proyecto, y estamos en la búsqueda de financiamiento para poder lograrlo. Sabemos de la necesidad de la conectividad que tiene que existir entre San Justo y el Palacio", agregó.En tanto, Bordet comunicó: "En el último año hemos comprado 40 ambulancias, 20 el segundo semestre del año pasado y 20 este primer semestre, y vamos a comprar 20 más así que una de ellas estará destinada al centro de salud de San Justo".Por lo demás, el mandatario señaló: "La ruta 23 nos quedó inconclusa hasta Villa Elisa. No era fácil conseguir financiamiento pero pudimos calzar en un crédito muy blando del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya hemos hecho la audiencia pública en Pronunciamiento, donde todos los vecinos opinaron sobre la ruta, y vamos a proceder a la licitación y estimamos que vamos a estar en obra en el segundo semestre para completar toda la ruta 23, que nace en la ruta 39 y termina en la 18, a la altura de Jubileo. Esto representa un anhelo de muchos vecinos de la zona porque esta es una zona productiva y por eso también hemos llegado con la línea 33"."Hoy estamos convencidos que si ponemos el esfuerzo común entre los intendentes y el gobierno provincial, y unificamos criterios de trabajo con las organizaciones no gubernamentales, también es posible avanzar y hacer cosas, como la entrega de las dos camionetas a los Bomberos", subrayó.En ese sentido Bordet comentó que el presidente de la Asociación Amigos de los Bomberos de San Justo, Fernando Ianoni, solicitó una unidad para San Justo. "Hemos accedido rápidamente para lograr el aporte y para la próxima visita vamos a estar cumpliendo", cerró al respecto, agradeciendo "el cariño y el afecto".El intendente de San Justo, Leonardo Cergneux, agradeció al acompañamiento del gobernador y a las autoridades. "Para nosotros es importantísima la compañía de Gustavo Bordet en esta obra, que fue un antes y un después para San Justo. Además de la utilidad que le dan los vecinos, en la localidad tenemos tres industrias que con esto tienen una mejor accesibilidad y permite que la producción de nuestra pequeña localidad se reparta a todo el país de manera mucho mejor", resaltó."Con el pavimentado de 15 cuadras se va a concretar la totalidad de la obra. Nosotros empezamos a gestionarla hace alrededor de dos años y medio y Alicia Benítez y todo su equipo ha permitido que la obra sea posible, y eso nos pone muy contentos", añadió el intendente. "Hace 12 años venimos trabajando con mi equipo y haber logrado repavimentar esto era sumamente necesario. Le agradezco al gobernador", redondeó.Durante la actividad el mandatario firmó el contrato de obra para la construcción de la Comisaría 4ta de Concepción del Uruguay, adjudicada a la empresa American Building S.A. por el valor de 10.514.982 pesos.La futura comisaría cubrirá un amplio sector del suroeste de la ciudad, en las inmediaciones de los nuevos barrios de viviendas localizados en Villa Las Lomas Sur y Colonia Perfección. La obra contempla la construcción de un edificio nuevo, y se lo resuelve en una sola planta, planta baja y esquina. Se plantea un espacio de acceso a través de la guardia, donde se conecta por un espacio central a cuatro oficinas. Allí funcionará el área administrativa. Conectada a la guardia habrá una cochera y, hacia el fondo, sanitarios y cocina. Los dormitorios con sus sanitarios se ubican en un sector más privado.El gobernador también rubricó el contrato de obra para la ampliación de la red de distribución de gas natural (3 y 4 etapa) de Concepción del Uruguay, adjudicada la empresa MLD Construcciones S.A. por un monto de 26.950.088 pesos. A través de esta obra, que tendrá una duración de aproximadamente 180 días, se beneficiarán unas 900 familias.Luego Bordet firmó el contrato para la ejecución de obras en el área de internación del hospital Sagrado Corazón de Jesús de Basabilbaso, que fueron adjudicadas a la firma Sittner Construcciones. Se invertirá 1.932.081 pesos y el plazo de ejecución es de 90 días. Se priorizará el sector de internación y los trabajos contemplan picado y reposición de revoque, reparación de cielorraso, colocación de sanitarios, pintura, iluminación, reparación de techos, y colocación de mesadas.Bordet, sobre el final del acto, entregó dos camionetas Toro 0km a los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Colonia Elía y de Santa Anita. Cabe destacar que otros 13 vehículos de iguales características fueron adquiridos con fondos del Plan Provincial de Manejo del Fuego de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos. Y adjudicó aportes al club Los Gorilas de Caseros y al Club Social y Deportivo Defensores de Pronunciamiento.Acompañaron al gobernador el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider; la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez; el coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard; el secretario de Ambiente de Entre Ríos, Martín Barbieri; el diputado nacional Julio Solanas; los diputados provinciales Silvio Valenzuela y Marcelo Bisogni; el senador Rene Bonato; el viceintendente municipal de San Justo, Fernando Viganoni; concejales; y presidentes municipales y de juntas de gobierno junto a las comunidades educativas de la localidad y los vecinos.