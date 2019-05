Góndolas: oficialismo intentará reflotar proyecto en Diputados

Tras dos intentos fallidos consecutivos, Cambiemos intentará este martes reunir quórum en un plenario de comisiones de Diputados para avanzar con un dictamen unificado en torno al proyecto de ley de Góndolas.



El debate de la iniciativa, que busca combatir las posiciones dominantes de mercado en bocas de expendio, comenzará con una reunión conjunta de las comisiones de Defensa del Consumidor, Comercio y Legislación General a las 15 en el Anexo C de la Cámara baja.



Vale recordar que hace dos semanas había naufragado el plenario de las comisiones por falta de quorum. Algo similar que se repitió el martes pasado, por lo que el proyecto no pudo tratarse en la sesión del miércoles.



La semana pasada Cambiemos responsabilizó al Frente para la Victoria por no haber aportado prácticamente representantes de esa bancada al quorum. Más allá de que faltaba limar algunos detalles, ya se había avanzado en un acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre el contenido de la propuesta. Restaba aún definir el porcentaje máximo que una marca puede ocupar sobre el espacio disponible total en las bocas de expendio.



Los principales proyectos sobre los cuales se buscará unificar una propuesta son los de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió, el de la massista Marcela Passo, el del kirchnerista Juan Cabandié, y el texto que impulsan de manera conjunta el Frente Patria Grande de Juan Grabois con el dueño de Maxiconsumo, Víctor Fera.



La iniciativa de Carrió propone incentivar la competencia por intermedio de la fijación un tope del 20% en la participación de un producto sobre el espacio disponible total de la góndola que comparte con otros artículos similares. La propuesta de Cabandié es similar pero propone un máximo de espacio de exhibición para una marca de 15%.



En el caso del proyecto de Fera y Grabois, que fue presentado en la Cámara baja por el mendocino José Luis Ramón, la propuesta es que los supermercados estén obligados a ofrecer como mínimo cinco proveedores por rubro, y que el mayor de ellos no pueda acaparar más del 30% del espacio de venta que poseen en las góndolas.