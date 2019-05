Kneeteman habló del respaldo que brindó Bordet a la fórmula Fernández-Fernández

El diputado Sergio Kneeteman (Cambiemos) se refirió al respaldo que brindó Bordet a la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández. Lo calificó como "una crónica de una sumisión anunciada a su verdadera jefa, la expresidenta". Aseguró que "hoy Bordet es Bordet en Entre Ríos gracias al gobierno nacional"."Bordet dijo, a poco de asumir, que recibió una provincia fundida. Y era cierto, lo que no hizo fue decir con todas las letras que el autor del desastre había sido su propio amigo y quien le permitió ser gobernador en el 2015, Sergio Urribarri", sostuvo Kneeteman."Durante un tiempo Bordet se esforzó por mostrarse como un dirigente peronista distinto, que encarnaba un proyecto alternativo al del populismo kirchnerista. Pero el 21 de febrero pasado, antes de cerrar su candidatura a la reelección, recibió en su casa al hoy candidato a Presidente, Alberto Fernández, para escuchar las condiciones del acuerdo para Entre Ríos que le imponían Cristina Kirchner y Urribarri. Fernández le indicó cómo tenía que armar las listas de candidatos a diputados provinciales y también allí le ordenó a Bordet que Sergio Urribarri debía seguir siendo el Presidente de la Cámara de Diputados (seguramente le informó también el cargo legislativo nacional al que será candidato el ex gobernador)", afirmó.En este sentido, consideró que "el acuerdo al que tuvo que someterse Bordet para unificar la propuesta electoral con el kirchnerismo, quedó claro cuando a pocos días de ganar las PASO dijo que le gustaría que sea Cristina Fernández la candidata a presidente de la unidad del PJ. Y ahora lo vuelve a ratificar: fue el primer gobernador del 'peronismo racional' en publicar su apoyo a la fórmula Fernández-Fernández. Estos anuncios son sólo la crónica de una sumisión anunciada".Luego aseveró: "Se puede decir, sin temor a equivocarse, que hoy Bordet es Bordet en Entre Ríos gracias al gobierno nacional, porque cuando no podía pagar sueldos fue Macri el que le dió el dinero. Cómo no puede pagar el escandaloso déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, es Macri quien ayuda a pagar ese déficit. Cuando no podía pagar los créditos que le dejó Urribarri, ni los bonos ni las letras, fue Macri el que le permitió tomar créditos en dólares a tasas razonables y a largo plazo. Cuando no tenía un peso para seguridad, para salud ni para educación, fue Macri el que le devolvió el 15% de la coparticipación que antes Cristina le sacaba a Entre Ríos para que la Anses pague el Fútbol para Todos (el propio Bordet reconoce que el 71% de los fondos de lo que dispone la Provincia provienen de Nación). Y fue el gobierno de Macri el que hizo o financió la inmensa mayoría de las obras públicas que se realizan en Entre Ríos, y el que estuvo presente para ayudar a los entrerrianos en cada emergencia hídrica".Por último, Sergio Kneeteman aseguró: "Nuestro gobierno nacional ha sido el más federal de la historia, y Bordet lo sabe. Apareció en las fotos al lado del Presidente o del Ministro Frigerio, tantas veces como se lo permitieron. Estaba claro que le servía para mostrar a los entrerrianos una imagen distinta, para que se olviden que él es parte del mismo proyecto del PJ de Concordia que hace 16 años gobierna la provincia. Pero cuando tuvo que definirse, no tuvo dudas, se apuró a festejar el acuerdo que presentó su verdadera jefa, Cristina Fernández.