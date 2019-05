Los partidos deben disponer de mayores fondos para las elecciones del 9 de junio

Evitar demoras como en las PASO

La instancia electoral definitoria que en la provincia tendrá lugar el domingo 9 de junio depara a los espacios políticos que participan mayores erogaciones.Las Primarias, Abiertas, Simultáneas, y Obligatorias son más complejas que las elecciones generales debido a que presentan multiplicidad de opciones para el elector, un número significativamente mayor que las que se encuentran en el cuarto oscuro en la general, cuando ya las distintas fuerzas seleccionaron sus candidatos. La observación que puede resultar tranquilizadora en un aspecto depara otras diferencias que en ciertos casos se convierten en serias complicaciones.Transcurridas las PASO el 14 de abril, la atención apunta ahora a las generales que tendrán lugar el 9 de junio. En plena campaña están los partidos políticos mientras desde el gobierno ajustan los preparativos para garantizar el operativo electoral y el escrutinio tomando la experiencia de las Primarias.La ministra de Gobierno, Rosario Romero, habla de "un balance altamente positivo sobre cómo funcionó todo el sistema electoral" en abril, a la vez que anticipa que se adoptan las medidas para mejorar lo relativo el escrutinio sobre el que hubo algunas demoras. Aclaró que los problemas no se presentaron al momento de "computar los datos, sino en poderlos trasmitir a las pantallas que estaban a la vista de los periodistas, de la gente". Concretamente, no fue posible hacer en tiempo real la trasmisión de la carga que se hacía en el centro informático. "Eso se va a corregir y si falla tendremos el resguardo de otro sistema para evitar que ocurra lo mismo", aseguró aLas elecciones generales en la provincia se rigen por la Ley 2.988 y se recurre también al Código Nacional Electoral y a las leyes nacionales en ocasiones, para resolver un vacío jurídico que pudiera presentarse.Con referencia a la legislación que se aplica para los próximos comicios, Romero habla de "la vieja ley electoral provincial con todas sus reformas" y recuerda que existió la oportunidad de hacer un "código electoral completo como había propuesto el gobernador Bordet el año pasado, pero no se aprovechó. No se hizo, así que estamos con las viejas normas en aplicación".Es a partir de la legislación que se presentan algunas diferencias entre ambas convocatorias a elecciones. La denominada ley Castrillón que regula las PASO establece específicamente en uno de sus artículos que para el financiamiento de la impresión de boletas, el Estado reconoce hasta el máximo de un padrón electoral en orden a las categorías para las que una fuerza política presenta precandidatos."Esa misma previsión no está en la vieja ley electoral de la provincia" explica la Ministra, como tampoco lo prevé la legislación nacional que, como se conoce establece un aporte económico a los partidos políticos.El financiamiento para la impresión de boletas para la general "no está regulado en la provincia, era una de la cuestiones que se pretendían modificar pensando en la situación de los partidos en estas instancias electorales".Al referirse a esta situación abunda: "No se pagan porque no tenemos respaldo, fundamento jurídico para hacer esa erogación desde el Estado. Si tuviéramos una ley que respaldara la erogación, el Estado provincial tendría la obligación de hacerlo".Hay varios expedientes ingresados a Gobierno, donde los partidos solicitan que se los solvente, pero "no tenemos la posibilidad de hacerlo porque no tenemos el fundamento legal ni la previsión de ese gasto", reitera antes de diferenciar lo acontecido en las PASO, cuando con fundamento legal, "así como se previó toda la logística para la elección, también la erogación en concepto de boletas".Para el presupuesto de algunos partidos políticos, la propaganda, la difusión de sus candidatos y propuestas resulta pesado cuando no imposible de acuerdo a lo que manifiestan. E incluso hay quejas porque desde el Estado no se garantizan espacios gratuitos en los medios de comunicación. Una alternativa que, argumentan, contribuiría a acercar las posibilidades de llegar al electorado a la totalidad de los candidatos en un pie de igualdad."La publicidad paga por parte del Estado, el financiamiento de campaña, el reconocimiento de gastos propios como la impresión de boletas, hay que preverlo en la ley electoral. Precisamente desde el Ejecutivo el año pasado se había planteado que ya que no era un año electoral, se debatiera un código electoral", repasa la Ministra.Opina que se hubiera podido discutir y si había alguna resistencia en aplicar la boleta única en papel en esta elección, dejarla para el 2023, adoptado una posición intermedia que permitiera modernizar la legislación para prever las situaciones que van apareciendo. "La Legislatura fue soberana y efectivamente no se trató. De esa reforma solo se trató la posibilidad del desdoblamiento de las elecciones. Como tenemos la Legislatura en pleno funcionamiento, el Ejecutivo no encontró razón para reconocer un gasto que la Legislatura no dispuso", concluye.La Constitución de la Provincia establece que en el escrutinio definitivo, se computan "solo los votos emitidos a favor de las listas oficializadas por el Tribunal". Así, el recuento de los votos en blanco es un aspecto que para algunos resulta confuso."Los votos en blanco se cuentan porque si no, ningún escrutinio de mesa, o definitivo, estaría arrojando el 100% de los votantes", y continúa: "el voto en blanco se establece como dato que fija la correspondencia entre la cantidad de votantes y de votos emitidos. Después, hay otros cálculos que se hacen solo con los votos emitidos a las listas", diferenció Romero.