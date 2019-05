Rossi:"Hay que dejar de conjugar el verbo ajustar para conjugar el verbo crecer"

Reunión con el Gobernador



El diputado nacional justicialista, Agustín Rossi, está en la ciudad de Paraná para presentar su libro "Hay otro camino", que trata "propuestas, iniciativas y diagnósticos, para sacar a la Argentina de esta crisis".En declaraciones a, Rossi explicó que el título del libro "es una respuesta a algo que suele decir el Presidente (Mauricio Macri) que el único camino posible es el que él está aplicando con su política económica. Nosotros creemos que eso es mentira, que hay otro camino que tiene que ver con recomponer los ingresos de los argentinos, fortalecer el consumo, hacer crecer el mercado interno, defender las economías regionales, la industria, tener un proceso de sustitución de importaciones, esto explicamos en el libro que es un libro de diagnósticos y propuestas. Yo soy compilador del libro porque en realidad son una serie de propuestas elaboradas por economistas con los cuales estuvimos trabajando durante el año pasado, y que me acompañan en la idea de la precandidatura presidencial".El ex ministro de Defensa durante el gobierno de Cristina Fernández, indicó que "estamos en una etapa donde tenemos que construir puentes y no cavar trincheras, la Argentina necesita puntos de encuentro, de convergencia y de diálogo. Nosotros propiciamos una coalición electoral lo más amplia posible, entre todos los sectores de la oposición, pero imaginamos que la coalición de gobierno tiene que ser superior a la coalición electoral".En ese marco manifestó que "en el caso de ganar las elecciones, hay que convocar a todos los sectores políticos y sociales porque el esfuerzo que habrá que hacer para sacar a la Argentina de la actual crisis que se va a profundizar en lo que queda del gobierno de Macri, será notable". Y agregó: "Hay que construir un frente plural que convoque a la mayor cantidad de actores políticos y sociales para las próximas elecciones".Consultado sobre las elecciones generales que tendrán lugar en el mes de octubre, el legislador opinó que el voto de los argentinos se va a definir "a favor o en contra de quien gobierna", viendo "muy difícil" la conformación de una tercera fuerza "que tenga espacio para desarrollarse". Y este sentido convocó "a los compañeros de Argentina Federal a que construyamos un gran frente opositor y que las diferencias que ellos imaginan que se tienen que expresar en la primera vuelta, las expresemos en las PASO, para que después nos permita ir todos juntos a la general, donde creo queSegún Rossi, "el 70 por ciento de los argentinos no quiere saber más nada de Macri, quieren que termine su mandato y no gobierne ni un día más de lo establecido por la Constitución Nacional".Es por ello que remarcó la importancia de "construir el acuerdo en el desacuerdo y si existen diferencias, está el instrumento de las PASO para resolverlas. Un dirigente opositor inteligente, con grandeza, no puede especular con la idea de la segunda vuelta, sino tratar de utilizar todas las posibilidades que le da el sistema electoral, para no subestimar al oficialismo". Paso seguido, indicó que "es tal el frado de descomposición del oficialismo que una decisión de la unidad de la oposición no solo será una buena noticia sino que dará certeza, previsibilidad y hasta tranquilidad a la sociedad argentina".Consultado sobre cuál es el camino que propone a través del libro para poder revertir la actual situación del país, Rossi explicó: "Nosotros planteamos que la salida de la crisis es, en términos generales,y para crecer en un país donde el 75 por ciento del PBI se explica por su mercado interno y su consumo, hay que aumentar la demanda degregada, que significa una recomposición de los ingresos de los argentinos"."¿Puede un Presidente recomponer los ingresos de los argentinos en forma inmediata?", se preguntó Rossi para responder el mismo la consigna: "Tiene un recurso, que son los recursos de la seguridad social.Obviamente esto tiene que estar acompañado de otra serie de medidas:Tenemos 58 mil millones que tomamos de deuda con el FMI y se fugaron desde que empezó el gobierno de Macri más de 60 mil millones de dólares, es imposible que la economía de un país funcione con este nivel de fuga de capitales".Finalmente, el actual legislador reafirmó la idea de que la oposición tiene que "construir pensando en la reconstrucción de la Argentina, queremos construir para que todos los argentinos vivan mejor de lo que están viviendo ahora".En el marco de su visita a la capital entrerriana para presentar el libro, Rossi se reunió con el gobernador Gustavo Bordet. Destacó su gestión y el "espaldarazo" que le dieron los entrerrianos en las PASO, lo que consideró "una expresión clara del reconocimiento de los entrerrianos para la actual gestión del gobierno provincial".En esa línea, el diputado nacional se mostró "orgulloso de tener en nuestro espacio político a un compañero que tenga estos niveles de adhesión" y destacó la labor de los gobernadores peronistas "en muchas provincias argentinas"."Seguramente esto que sucedió en las PASO va a terminar siendo consagrado en las elecciones del 9 de junio" vaticinó Rossi y destacó que "los triunfos que obtuvo Cambiemos en la elección parlamentaria de 2017 ahora se ven claramente disminuidos porque también la sociedad en estas elecciones provincias empiezan a buscar canalizaciones que expresen su descontento con lo que es la política económica que está llevando adelante el presidente de la Nación".En ese marco, el ex ministro de Defensa de la Nación se mostró "muy preocupado por la situación socioeconómica que está viviendo la Argentina que afecta a todas las provincias y a todos los sectores productivos fundamentalmente a nuestra gente"."La verdad que uno ha visto cómo el desmejoramiento de las condiciones sociales en la cual viven los argentinos cada día se complica muchísimo más y nosotros tenemos una mirada fuertemente crítica con lo que está pasando", precisó.En ese contexto Rossi valoró el "acuerdo con el gobernador de la provincia" para la conformación del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, y la participación de Julio Solanas "que encabeza la lista de diputados provinciales".