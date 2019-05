Frigerio dijo que si hay "alguien mejor", Macri podría analizar no presentarse

"Si Macri y el espacio entienden que hay alguien mejor para el electorado que asegura el esfuerzo de todos los argentinos para transformar el país, si tiene un candidato que es mejor, seguramente lo analice. ¿Por qué no?", sostuvo el funcionario nacional.El integrante del Gabinete rechazó que el mandatario esté "en la política porque lo necesita o porque no tiene otra cosa para hacer"."Mauricio Macri va a hacer lo mejor para la Argentina y eso incluye cualquier cosa", subrayó el titular de la cartera política al ser consultado sobre la estrategia electoral del oficialismo.En ese sentido, Frigerio aseguró que el jefe de Estado de cara a las próximas elecciones "va a hacer lo mejor o lo más inteligente para que la Argentina no vuelva al pasado".Sin embargo, sobre la posibilidad de que el el líder del PRO compita en elecciones internas con otros precandidatos de Cambiemos, el ministro advirtió que eso no es lo "usual" en los oficialismos."No es usual que dentro de un espacio le hagan una interna al Presidente", evaluó.En forma paralela, dijo que tiene "un enorme respeto" por la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y que por eso no va a "contestar" críticas que le realizó."Tenemos que mostrarnos unidos frente a los problemas, cada uno es responsable de lo que dice", puntualizó el funcionario.Y agregó: "Tenemos que llevar calma y esperanza a la gente, no podemos pelearnos públicamente. Las discusiones se resuelven puertas adentro".Para Frigerio "hubo problemas de comunicación" al interior de la coalición oficialista."Fue decisión del Gobierno que no participe Cambiemos en Córdoba. Ella decidió jugar fuertemente con Mario Negri, pero nosotros somos el Poder Ejecutivo y tenemos que tener en cuenta otras cosas", afirmó.Y concluyó: "Cambiemos no participó de la elección (en Córdoba). Lamentablemente el radicalismo fue con (Ramón) Mestre y la estructura del PRO con Negri. Tendríamos que haber conformado Cambiemos pero no se pudo y sufrimos una gran derrota que ahora tenemos que tratar de dejar atrás".