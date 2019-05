La UTA ratifica que el 25 de Mayo no habrá colectivos: "No tuvimos respuestas"

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó este martes que el próximo sábado 25 de Mayo, feriado por el Día de la Revolución de Mayo, no habrá transporte público, tal como ocurrió el pasado 1 de Mayo, en reclamo para que eliminen del cálculo del impuesto a las Ganancias el plus que perciben por trabajar los días feriados.El secretario de prensa del sindicato que agrupa colectiveros de corta, media y larga distancia y los trabajadores el subte, entre otros, explicó que, ante la falta de respuestas del Gobierno, "en principio" el paro se sostiene."Por ahora no hemos recibido respuesta satisfactoria, esperamos una respuesta positiva tanto de Trabajo como de Transporte", aseguró Calegari en declaraciones a radio La Red.El mes pasado, el secretario general de la UTA, Roberto Fernández, advirtió que el sector pararía "todos los feriados", desde el último 1 de Mayo, si el Gobierno no daba respuestas a sus reclamos.Fue una homologación a una medida anunciada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), donde están nucleados los gremios del transporte.Desde hace tiempo, las demandas al Gobierno es "la reformulación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios" y un ajuste de emergencia a los haberes de los jubilados.Calegari aseguró, además, que la UTA votará a favor de una medida de fuerza en la reunión del consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que este martes a las 14 define si convoca a un paro general.Dos semanas atrás, el Día del Trabajador, los gremios del transporte hicieron sentir su peso con una amplia paralización de los servicios.