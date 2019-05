"Llevé valijas con 2 millones de dólares a la casa de los padres de Néstor"

"Yo llevé dinero desde el aeropuerto de Río Gallegos hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner. Eran dos valijas gigantescas, de las más grandes", relató Manzanares, quien sostuvo que el ex secretario privado Daniel Muñoz era "muy cauto y no decía cuánto iba ni qué iba ahí".



Sin embargo, en declaraciones al canal Todo Noticias (TN), el contador precisó que "por cada viaje sacaba 2 millones de dólares y también tenía depósitos en Buenos Aires".



"Las valijas tendrían más o menos 1,10 metros de altura. Yo no las tanteaba, las subían al baúl del auto desde la pista de Río Gallegos y Daniel (Muñoz) se encargaba de bajarlas".



Manzanares, arrepentido en el marco de una de las causas derivadas de los cuadernos de la corrupción, la que investiga el lavado de dinero de Muñoz, fue excarcelado la semana pasada por orden del juez federal Ariel Lijo y continúa con prisión preventiva por la causa Los Sauces, bajo custodia como parte del programa de testigos e imputados protegidos.



"Entiendo que tengo que ir pagando mi pena. La prisión preventiva es un cómputo como pena anticipada y prefería cumplir toda la pena y no salir y después volver a ingresar al penal", señaló Manzanares y remarcó que la decisión responde a su preferencia a "vivir todo el tiempo de recuperación social sin ningún tipo de interrupción".



Por último, afirmó que aporta "información sin ningún tipo de beneficio a cambio en las causas Los Sauces y Hotesur" y remarcó que lo hace "por la voluntad propia, con la idea de no tener más secretos que guardar".