Bordet: "Este es un proyecto político que nos contiene a todos"

El gobernadorpresentó los "criterios de unidad" a los dirigentes del, en el marco del lanzamiento de la campaña de cara a las elecciones Generales de junio., no quien gana o pierde", apuntó."Tuvimos una elección interna, y hay compañeros a los que, de acuerdo a los resultados, les tocará conducir este proceso en ciudades y juntas de gobierno, pero aquí no hay perdedores, sino,", remarcó Bordet, en el denominado "encuentro de candidatos" que se desarrolló este viernes en las instalaciones del Club Paracao, de la capital provincial, registróEn la oportunidad, pidió a los dirigentes que ganaron las PASO en sus localidades, que sean "magnánimos en la victoria".; no podemos dejar a nadie afuera, porque, con mucha más razón ahora, después que terminó este proceso electoral,subrayó el gobernador."Hay que salir a decirles a los vecinos que, más allá de las candidaturas que nos toca encabezar, hay problemas de los entrerrianos que están por encima de cualquier división interna", sentenció."Queremos ganar una elección, recuperar ciudades, para devolverle a la gente la esperanza de que se puede vivir mejor", insistió, al tiempo que apuntó a, porque no alcanza con tener las ciudades y la provincia, sino también, un gobierno nacional que nos acompañe".Más adelante, a los candidatos del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, Bordet les prometió que durante la campaña, "se sentirán acompañados". "Vamos a ir a todos los lugares donde se necesite, vamos a poner todo el esfuerzo necesario para estar en cada lugar acompañando a nuestros candidatos", indicó, al tiempo que recalcó: "Lo haremos como lo hicimos desde el comienzo,, diciéndole a cada vecino de cada ciudad, que acá hay propuestas para lo que viene"."Esta no es una elección que se gana con marketing o mediáticamente,, para explicar los objetivos de lo que hicimos y lo que vamos a hacer", subrayó.