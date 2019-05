Elecciones: Zacarías propone "descentralizar" la campaña de Cambiemos

Buenas gestiones

Con el resultado de las PASO del 14 de abril sobre la mesa, Juan Domingo Zacarías cree que, para las elecciones generales del 9 de junio Cambiemos debe dar más protagonismo a los candidatos locales que a los provinciales.El dirigente del Movimiento Social Entrerriano, que ocupa el tercer lugar en la lista de candidatos a diputados provinciales, opina que "en los últimos 30 días, la campaña se debe descentralizar; los candidatos a intendentes y senadores deben ser los protagonistas fundamentales, deben conducir el proceso electoral de Cambiemos"."Sin menospreciar a nadie, hay que decir que en su gran mayoría los intendentes de Cambiemos han hecho buenas gestiones y los que fueron por su reelección buenas elecciones en las PASO. Del mismo modo, tienen muy buena imagen los que se postulan para intendente donde Cambiemos no es gobierno. Es similar la situación con los senadores que buscan su reelección y con los candidatos", observó, en diálogo con Página Política.Zacarías entiende que los candidatos a intendentes y senadores "tienen que conducir este proceso electoral de Cambiemos", que debe estructurase "de abajo hacia arriba"."Esto significa revertir el mecanismo de la campaña, sin subestimar ni menospreciar a nadie, para consolidar las bases territoriales en cada localidad de la provincia", acotó."Asistimos a un fenómeno imaginativo en el que muchos entrerrianos creen que (Gustavo) Bordet es Sócrates o Platón; que después de Perón esta Bordet; cuando ha podido ser un buen administrador/contador de la cosa pública porque (Mauricio) Macri le dio en tiempo y forma el dinero correspondiente a la provincia", advirtió Zacarías.En esa línea, remarcó que el ministro del Interior Rogelio Frigerio "fue el que más ayudó para que los entrerrianos tengan las finanzas estabilizadas". Y puso como ejemplo la asistencia para cubrir parte del déficit de la Caja de Jubilaciones, que es "el déficit más grande que dejaron los gobiernos anteriores de Sergio Urribarri y Jorge Busti"."Es momento de ser respetuoso, no tan críticos con el gobierno nacional, asumiendo nuestros propios errores en la provincia y en las intendencias. Por ejemplo, Macri no gobernó Concordia, que sigue siendo la ciudad de mayor crisis social y económica", sostuvo el ex diputado nacional y provincial, que expresa a la pata peronista del armado electoral de Cambiemos para la Legislatura."Las que más me duelen son las críticas de dirigentes nacionales de la UCR, que están afectando las posibilidades de los candidatos a gobernador de su propio partido. ¿O nos olvidamos las situaciones que tuvo que pasar Raúl Alfonsín, que tuvo que dejar el gobierno antes de tiempo por los movimientos financieros injustos que le hacían los grandes grupos económicos que manejaron la agenda en los últimos 70 años en Argentina?", comparó.La posición que expresa Zacarías será debatida este sábado en un plenario de dirigentes y militantes del espacio peronista en Cambiemos.El encuentro será a las 10, en el Colegio de Agrimensores de la ciudad de Villaguay, ubicado en calle 25 de Mayo 535.