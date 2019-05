Ataque en la esquina del Congreso: UCR denuncia atentado y Macri dará un mensaje

Policiales Balearon a diputado y mataron a quien lo acompañaba en la esquina del Congreso

El presidente Mauricio Macri mantenía esta mañana una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y luego enviará un mensaje por el ataque que sufrió el diputado radical Héctor Olivares frente al Congreso.Tras la comunicación oficial del jefe de Estado, harán lo propio la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli.Si bien el encuentro de Macri con sus funcionarios ya estaba programado, se da horas después de que balearan al legislador de la UCR frente al Congreso.Según había trascendido, el Presidente tenía pensado encabezar un acto más temprano, pero decidió postergar la actividad y brindar un mensaje sobre el hecho.Según precisaron a NA fuentes allegadas a la investigación, en este operativo trabajan efectivos de la Policía de la Ciudad y de la Federal.Los integrantes del bloque de diputados radicales Miguel Bazze y Luis Borsani afirmaron que su par Héctor Olivares fue víctima de "un atentado" y que sus atacantes "lo estaban esperando"."Está claro que esto es un atentado pero no sabemos a qué se debe. Estamos promoviendo que se investigue", enfatizó el bonaerense, quien llegó con el mendocino hasta el Hospital Ramos Mejía, donde Olivares era intervenido quirúrgicamente pasadas las 10:00.Borsani indicó que "obviamente es un atentado" y subrayó que "está claro que lo estaban esperando"."Fue un atentado por cómo se dio la situación", subrayó el diputado cordillerano.Bazze expresó que el bloque de Diputados "no sabe" lo que ocurrió, pero indicó: "Obviamente deploramos y condenamos categóricamente este hecho"."Sería una irresponsabilidad de nuestra parte aventurar este tipo de cuestiones", agregó el bonaerense al ser consultado sobre los proyectos que trataba el diputado y si el ataque tuvo algún relación con eso."Tiene diversos proyectos que tienen que ver con las economías regionales. Él no es diría yo un artífice principal en las comisiones que lo tratan (al proyecto de ley contra barras bravas) sino que participa de algunas comisiones", agregó.