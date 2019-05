ATE y UPCN analizarán la nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno

"La cláusula gatillo es clave para una definición salarial"

El gobierno provincial ofreció a los sindicatos ATE y UPCN. "Cada tres meses percibiríamos la cláusula gatillo en forma automática", confirmó a, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes."Nos llevamos una propuesta diferente, integral, que vamos a analizar en los diferentes plenarios porque contempla los tres puntos que habíamos planteado", valoró el sindicalista, al tiempo que anunció queAl respecto, Muntes destacó el, que es del 11%. "Si bien faltan 3.6 porque tuvimos una pérdida de 14.6, también hay una propuesta para que en el mes de junio se aplique la cláusula automática y en julio se esté haciendo efectiva la diferencia de la inflación", apuntó.Y en ese sentido, subrayó: "En el primer semestre estaríamos haciendo la diferencia con respecto a la pérdida del poder adquisitivo de 2018, lo cual es un paso muy importante".Asimismo, el secretario general de ATE Entre Ríos se refirió a"Se ofrecieron 21.000 pesos a partir de julio, pero nosotros decimos que tenemos que reconocerlos antes, y a su vez, programar la pérdida de todos los trabajadores, en caso que sea así, para todo 2019".Respecto de la implementación de la, Muntes destacó que, "nos da previsibilidad, y si bien no es lo que planteamos, queda demostrado que la forma de trabajo tuvo efectos positivos".Finalmente y en relación al tema de las, el sindicalista comentó que, "sigue siendo muy lenta porque en abril tendrían que haber culminado, ya que solo Educación fue el organismo que hizo efectivo el pago de las recategorizaciones"."Los expedientes más numerosos como de las áreas de Salud y Desarrollo Social están a la espera de la firma del gobernador", acotó al respecto.Por su parte desde, Carina Domínguez remarcó que "durante toda la semana planteamos la desigualdad que existen entre las propuestas salariales entre distintos sectores de la administración pública, y de algún modo esto fue corregido por el Estado provincial en la oferta presentada hoy".La propuesta presentada será analizada en las próximas horas por la Comisión Directiva del gremio, "antes de la movilización que UPCN tiene prevista para mañana y tendremos una posición respecto de la marcha de esta paritaria", dijo en diálogo con, agregó.Al hacer referencia a la cláusula de revisión, Domínguez manifestó que si bien los porcentajes de aumentos "son importantes en la discusión, en este año en particular es lo metodológico lo que define la paritaria.".Finalmente la dirigente sindical entendió que "es un tiempo difícil donde las soluciones vienen de un plan económico que aparentemente no va a cambiar hasta que haya definiciones electorales, pero el gobierno provincia puede paliar en algo esta situación y dar respuestas a nuestros trabajadores".